IEA 수장 “유럽 항공유 6주 내 고갈 가능”

호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 에너지 위기 고조

수주 내 공급망 정상화 안 될 경우 항공 대란 불가피

전문가 "에너지 위기 복구 위해 최대 2년 소요"

clip20260417095107 0 16일(현지시간) 프랑스 파리에 있는 국제에너지기구(IEA) 본부에서 파티 비롤 IEA 사무총장이 AP 통신과 인터뷰하고 있다./AP 연합

이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 유럽의 항공유 수급이 비상 국면에 접어들었다.국제에너지기구(IEA)는 유럽 내 항공유 비축량이 약 6주 분량에 불과하다고 경고하며, 물리적 공급망 제한에 따른 대규모 항공편 결항 가능성을 시사했다.파티 비롤 IEA 사무총장은 16일(현지시간) AP통신과의 인터뷰에서 유럽의 에너지 안보 상황이 임계점에 도달했음을 알렸다. 비롤 사무총장은 "현재 유럽이 보유한 항공유 비축량은 약 6주 수준"이라며, "호르무즈 해협이 조속히 재개방되지 않을 경우 유럽 내 주요 도시를 잇는 항공편들이 연료 부족으로 취소되는 상황을 맞이하게 될 것"이라고 경고했다.그는 이번 사태를 "우리가 직면한 사상 최대의 에너지 위기"로 규정하며, "사태가 길어질수록 전 세계 경제 성장과 인플레이션 상황은 더 악화할 것"이라고 지적했다.현지 항공업계에서는 당장 운항 중단은 없으나 사태를 예의주시하며 대비책 마련에 분주한 모습이다.KLM은 연료비 상승 및 수익성 악화를 이유로 다음 달부터 암스테르담 노선 160편을 선제적으로 감축하기로 했다.이지젯 및 델타항공은 아직까지 직접적인 연료 부족 상황은 아니지만, 공급망 불확실성에 따른 잠재적 위험을 상시 모니터링 중이라고 밝혔다.문제는 일시적인 휴전이나 해협 재개방만으로는 에너지 위기가 해소되지 않는다는 점이다. 비롤 사무총장은 "교전 중 페르시아만 내 주요 에너지 시설 80여 곳이 손상됐으며, 그중 3분의 1은 심각한 수준"이라고 밝혔다. 전문가들은 파손된 시설을 복구해 전쟁 전 수준으로 회복하기 위해서는 최소 수개월에서 최대 2년이 소요될 것으로 내다보고 있다.