더 커진 ‘하방 위험’ 경고…“추경 신속 집행으로 대응”

4월 최근 경제동향서 "경기 하방위험 증대"

3월 소비자물가 상승률 전월 대비 2%p 올라

"추경 중 신속집행관리 예산 85% 상반기 집행"

IMF 韓 경제성장 전망치 유지에 "추경 효과"

전국 휘발윳값 2천원대 임박…4차 최고가격은?<YONHAP NO-4612> 0 17일 서울 시내 주유소 모습/연합

중동전쟁이 어느덧 두달째를 향해가면서 국내 경제의 하방 위험이 커지고 있다. 정부는 고유가로 인한 물가 상승과 소비심리 위축에 한달 만에 하방 압력이 증대한 것으로 판단, 보다 신속한 추가경정예산(추경) 집행으로 국내 경기의 리스크를 막겠다는 방침이다.17일 재정경제부는 '2026년 4월 최근 경제동향(그린북)'을 통해 "최근 우리 경제는 중동전쟁에 따른 지정학적 리스크 확대로 경기 하방위험이 증대됐다"고 진단했다. 지난달 그린북에서 경기 하방위험이 증대될 우려가 있다고 판단한지 한달 만에 그 위험성이 커진 것이다.주요 지표별로 살펴보면 지난달 소비자물가 상승률은 2.2%로, 전월 대비 0.2% 포인트(p) 증가했으며 생활물가지수는 2.3% 올랐다. 소비자심리 지수는 한달 사이 5.1p 하락했다.기업경기실사지수는 실적지수가 94.1로 전월 대비 0.1p 하락했고, 전망지수도 93.1로 4.5p 줄었다.반도체 중심 수출호조가 지속되고 소비 등 내수도 개선세가 지속됐지만, 중동전쟁 영향으로 소비·기업심리가 둔화되고 국제유가 상승 등에 따른 물가 상승과 민생 부담이 증가될 우려가 있다는 것이 재경부의 설명이다.재경부는 중동전쟁 장기화 국면 속 면밀한 모니터링과 당국 차원의 신속한 대응으로 경기 하방 가능성을 방지하겠다는 방침이다. 특히 보다 빠른 추경 집행으로 민생 부담을 덜겠다는 의지를 전했다.재경부 관계자는 "중동전쟁 영향 최소화를 위해 비상경제 대응체계를 유지하며 상황 변화 및 부문별 영향을 면밀히 모니터링하겠다"며 "추경 신속 집행 및 현장애로에 적극 대응토록 하겠다"고 말했다.그 일환으로 이날 아침 비상경제본부 회의를 열고 중동전쟁 관련 부처별 대응상황을 점검 및 논의했다. 회의에서는 일부 기업의 차량용 요소와 요소수 재고 부족 문제를 선제 대응하기 위해 이달 말 공공비축분 방출을 추진하기로 했다. 또 각 부처는 추경 예산의 신속한 집행에 만전을 기하기로 했다.회의를 주재한 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 "중동전쟁이 끝나는 것이 명확해질 때까지 비상경제 대응체계를 확고하게 유지하며 공급망 및 민생애로에 적극 대응하겠다"며 "오는 27일부터 지급되는 고유가 피해지원금 등 신속집행관리 대상 10조5000억원은 상반기 내 85% 이상 집행이 이뤄질 수 있도록 관계부처와 철저히 점검하겠다"고 말했다.정부는 26조원 규모의 추경을 통해 일각에서 우려하는 경제성장률 하락 등 국내 경기의 리스크를 막아낼 수 있다는 입장이다. 최근 국제통화기금(IMF)의 4월 세계경제전망에 따르면 올해 한국의 경제성장률은 1.9%로 지난 1월의 전망치를 유지했다.이 같은 전망에 재경부는 "중동전쟁에 따른 영향을 받았으나, 추경 효과가 보완한 결과로 평가된다"고 분석했다.