“서울 CBD 프라임 오피스 첫 진출” 현대엔지니어링, ‘공평 15·16지구’ 준공

이미지 0 서울 종로구 '공평 15·16지구 재개발 사업' 현장 전경./현대엔지니어링

현대엔지니어링이 서울 도심 핵심 입지에 프라임 오피스를 선보이며 업무시설 시장 공략에 나섰다. 역사 유적을 보존·활용한 복합 개발로 상징성도 확보했다.현대엔지니어링은 17일 서울 종로구 인사동 일원 '공평 15·16지구 도시정비형 재개발 사업'을 준공했다고 밝혔다. 이번 사업은 현대엔지니어링이 서울 중심업무지구(CBD)에 처음 선보이는 업무시설이다.공평 15·16지구는 지하 8층~지상 25층, 업무·상업시설 2개 동 규모로 조성됐다. 지하철 1호선 종각역과 1·3·5호선 종로3가역을 도보로 이용할 수 있는 입지로 접근성이 강점이다. 대형 업무공간을 확보해 임차 수요 대응력을 높였다.에너지 효율성도 강조했다. 빙축열 보일러, 지열 냉난방, 변풍량(VAV) 디퓨저 등 고효율 설비를 적용하고 녹색건축인증 '최우수' 등급을 획득했다.이번 사업은 서울시 '도시·건축혁신안' 1호 프로젝트로, 공공과 민간이 협력한 혼합형 정비기법이 적용됐다. 착공 전 문화재 조사에서 조선 전기부터 근대에 이르는 6개 문화층과 훈민정음 금속활자 약 1600점이 출토되면서 역사적 가치가 부각됐다. 이에 따라 지하 1층에 도시유적전시관을 조성하고 저층부를 개방형 공간으로 설계해 시민 접근성을 높였다.총 공사비는 약 3600억원 규모다. 공기는 당초 44개월에서 40개월 2주로 단축했으며, 전 공정에서 중대재해 '제로'를 기록했다.품질 관리도 강화했다. 법정 기준(5개 층당 1개 층 촬영)을 넘어 골조 시공 전 과정을 영상으로 기록해 구조 안정성과 시공 품질에 대한 신뢰도를 높였다. 이 같은 관리 성과로 지난해 12월 서울시 '공사장 동영상 기록관리 우수 사례'에서 민간부문 최우수상을 수상했다.현대엔지니어링 관계자는 "공평 15·16지구는 역사성과 현대 건축이 결합된 상징적 프로젝트"라며 "오피스 건축 역량을 기반으로 프라임 오피스 공급을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.