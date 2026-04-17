李 “청년정책 전담 연구기관 없다”…신설 검토 지시

이한주 위원장에게 질문하는 이재명 대통령<YONHAP NO-5078> 0 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 이한주 경제·인문사회연구회 이사장(왼쪽)에게 질문하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 17일 청년 정책을 전담하는 연구기관이 부재하다는 점을 지적하며 관련 조직 신설 검토를 지시했다. 청년 문제를 별도 정책 영역으로 체계화해야 한다는 문제의식이 반영된 조치로 풀이된다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 공공·유관기관 업무보고에서 한국청소년정책연구원의 보고를 받은 뒤 "우리나라에 청년 정책을 전담하는 연구기관이 있느냐"고 물었다.이에 백일현 원장은 "각 기관이 관련 주제별로 연구를 수행하고 있다"고 답하자, 이 대통령은 "청년 정책을 전담하는 기관은 없다는 의미냐"고 재차 확인했다.그러면서 "여성 정책이나 노동 정책 안에 청년 관련 내용이 포함될 수는 있지만, 그것을 청년 정책이라고 보기는 어렵다"며 "청년 정책이 부수적으로 다뤄지는 느낌이 든다"고 지적했다.이어 "우리 사회에서 가장 심각한 문제 중 하나가 청년 문제인데, 이를 전담하는 연구 조직이 없다는 것은 적절치 않다"며 "필요하다면 별도 연구기관을 신설하거나 정부 내 전담 부서를 만드는 방안을 고민해 달라"고 지시했다.김민석 국무총리도 청년 정책 체계의 한계를 인정했다. 그는 "정부 내에서 청년 정책만을 전담하는 조직은 사실상 없는 상황"이라며 "현재 총리실에 청년 관련 조직이 있지만 기능이 충분하지 않은 만큼, 여러 부처에 걸친 정책을 통합적으로 다룰 수 있는 구조를 고민할 시점"이라고 말했다.