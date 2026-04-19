“7명이던 TF에서 경찰청 차원으로…거버넌스 부서로서 콘트롤타워 역할”

이치화 경찰청 인공지능정책계장 인터뷰

“자체 훈령으로 윤리 가이드라인 마련…부서 총괄기능 강화도”

“AI 악용범죄 급속 확산중…경찰이 먼저 AI 도입해 대응해야”

KakaoTalk_20260417_145307926 0 이치화 경찰청 인공지능정책계장이 17일 서울 서대문구 경찰청 사무실에서 아시아투데이와 인터뷰하고 있다. /이하은 기자

"7명짜리 태스크포스(TF)에서 시작한 인공지능(AI) 업무가 이제는 경찰청 차원에서 전면 지원하는 일이 됐다. 거버넌스를 총괄하는 부서로서 종합계획과 중점과제, 윤리준칙 등의 수립을 통해 명실상부한 경찰 AI 콘트롤타워 역할을 해낼 것이다."18년 간 경찰에서 기획·조직과 AI 업무를 전문적으로 맡아 온 이치화 경찰청 미래치안정책국 치안인공지능정책과 인공지능정책계장(경정)은 17일 아시아투데이와의 인터뷰에서 이 같은 의지를 밝혔다.경찰청은 최근 AI 발전을 위해 전폭적인 지원에 뛰어든 정부의 정책 방향에 보조를 맞춰 AI 역량 강화를 위한 미래치안정책국 부서 개편을 단행했다. 인공지능정책계가 속한 치안인공지능정책과도 미래치안정책과에서 명칭이 변경되며 AI 중심으로 기능이 강화됐다. 인공지능정책계는 이 가운데서도 AI 정책과 거버넌스, 법제 업무를 총괄하는 핵심 역할을 맡았다. 이 계장은 부서 개편의 효과에 대해 "지난해 5월 구성된 치안AI 혁신 TF에서 7명이 일을 시작했는데, 이 직원들 중심으로 AI 업무를 감당하다가 이제는 부서 개편까지 하며 경찰청 차원에서 AI 업무를 대응하는 상황이 된 것"이라고 전했다.이 계장은 인공지능정책계가 추진 중인 핵심 정책들로 국정과제로 지정된 경찰청 AI 과제 이행을 위한 종합계획과 윤리적 가이드라인을 제시하는 자체 훈령, AI 이해도 향상을 위한 내부 교육 등을 꼽았다.그는 "AI 과제들을 잘 이행하기 위해 지난 2월에 치안AI 혁신 종합계획을 수립하고 경찰청의 모든 기능이 여기에 참여하도록 설계했다. 계획이 시행된 지 3개월 정도 됐는데, 첫 번째 점검 회의를 마쳤고 분기별로 상황을 점검해 나갈 예정"이라며 "내년 운영을 목표로 하는 민원 전담 AI '모두의 경찰관' 사업 등 핵심적으로 추진할 12대 선도 프로젝트를 지정했고, 여러 과제들 중 25개 과제를 선별해서 점검하고 추진하고 있다"고 했다.자체 훈령과 관련해서는 경찰의 AI 활용에 대해 일각에서 감시 등 악용될 가능성을 우려하는 시각을 고려, 이를 예방하기 위한 자체 윤리 준칙을 만들어 훈령에 그 내용을 반영하겠다는 구상이다. 또 치안인공지능정책과가 AI 업무와 관련해 각 부서 기능을 활용할 수 있는 권한을 명시해 경찰청의 AI 정책을 이끌도록 하겠다는 계획이다. 이 계장은 "인공지능정책계는 AI 정책 전체를 총괄하는 역할을 맡는데, 훈령이 통과되면 거버넌스 부서로서 명실상부한 컨트롤타워 역할을 할 수 있게 된다"며 "훈령은 올해 상반기 안에 제정해 발표할 것이다. 이를 통해서 경찰청이 더욱 빠르게 AI 정책과 사업들을 추진해 나갈 수 있지 않을까 싶다"고 설명했다.이 계장은 경찰의 AI 활용과 기능 강화를 위해 개선이 필요한 분야에 대해서는 민감정보 비식별화 자동화 기술을 지목했다. 경찰은 사용하는 데이터에 민감 정보가 많이 포함돼 있는데, 이를 비식별화하는 과정이 복잡하거나 비용이 많이 들면 AI 개발과 활용에도 어려움이 생긴다는 것이다. 이 때문에 비식별 처리를 자동화해 경찰이 개인정보 유출 우려 없이 AI를 활용할 수 있도록 해야 한다는 주장이다. 또 AI 기능에서 중요한 역할을 하는 데이터가 정부 부처별로, 부처 내에서는 각 부서별로 제각각 나뉘어 처리되고 있는 '데이터 사일로 현상' 해소도 과제로 꼽았다. 이 계장은 "AI 시대로 가기 위해서는 과감하게 벽을 터야 한다"면서 "현재는 데이터 공유를 원천적으로 막는 규제들까지 있는데, 그런 제도들의 개정이 필요하다"고 강조했다.이 계장은 경찰의 AI 기능 강화를 통해 이루고자 하는 목표에 대해서는 "AI를 통해서 국민들의 안전을 지키는 경찰의 기능을 더 잘 해낼 수 있으면 좋겠다"고 했다. 그는 "지금 AI를 악용한 범죄들이 수면 밑에서 굉장히 많이 생기고 있고, 일부는 AI를 통해서 범죄를 자동화시키는 단계에 가 있다. 이는 조만간 다가올 위협"이라면서 "AI를 악용한 범죄가 CaaS(Crime as a Service) 형태로 진화하며 빠르게 발달하고 있는데, 경찰이 대응이 늦어지면 그 피해가 온전히 국민들한테 간다"고 우려했다. 그러면서 "경찰이 범죄자들보다 더 빠르게 선제적으로 AI 도입을 하지 않으면 안 된다. 그런 이유로 저희가 굉장히 일찍 AI 업무를 시작했고 발빠르게 진행하고 있다"고 말했다.