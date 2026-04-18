전광훈 목사, 보석 후 첫 광화문 집회 등장…“대한민국 망했다”

18일 대국본 주최 집회 무대서 발언

서부지법 앞 발언하는 전광훈 목사<YONHAP NO-4098> 0 서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 마포구 서울서부지법에서 열린 재판에 출석하며 발언하고 있다. /연합

전광훈 사랑제일교회 목사가 18일 광화문 집회 현장에 참석했다. 전 목사는 '서울서부지법 폭력 난동 사태'의 배후로 지목돼 구속기소 됐다가 병원 치료 등 사유로 풀려나 재판받고 있다.전 목사는 이날 오후 3시30분께 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본) 주최 집회 무대에 올라 "대한민국은 이미 망했다"며 "북한에 나라를 넘겨주면 안되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다"고 주장했다.법원은 지난 7일 전 목사가 당뇨병에 의한 비뇨기과 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했다. 집회 참석 제한 조건은 없다.전 목사가 보석 후 집회 현장에 직접 참석한 것은 이번이 처음이다. 이날 집회에는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨도 참석했다.전 목사는 지난 17일 서부지법에서 열린 2차 공판기일에 출석해 취재진에게 자신이 스스로 소변도 볼 수 없는 상태라며 "이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 구치소에 가둘 수 있느냐"고 반발했다.한편 전 목사는 지난해 1월19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 올해 2월 구속기소 됐다.