中의 댜오위다오 해역 臺 어선 구조로 양안 신경전

中 해경이 화재 난 대만 어선 구조

臺는 '중국 대만' 용어에 발끈

주권 침범이자 정치 조작 주장

clip20260418210732 0 16일 댜오위다오 인근 해역에서 대만 어선의 화재를 진압하는 중국 해경. 이 문제로 양안이 첨예한 신경전을 벌였다./지난르바오(濟南日報).

양안(兩岸·중국과 대만)이 중국과 일본의 영유권 분쟁 해역인 댜오위다오(釣魚島·일본명 센카쿠尖閣 열도) 인근에서 중국 해경이 화재가 난 대만 어선을 구조한 사건과 관련, 첨예한 신경전을 벌이고 있다. 기본적으로 '하나의 중국' 원칙에 대한 양측의 완전히 상반된 입장 차이 때문이 아닌가 보인다.양안 관계에 밝은 베이징 소식통들의 18일 전언에 따르면 지난 16일 오전 5시 무렵 댜오위다오에서 동북쪽으로 142.6㎞가량 떨어진 해상에 있던 대만 어선 1척에서 화재가 발생했다. 마침 이때 중국 해경선이 사고 지점 부근에서 순시 임무를 수행하다 구조 신호를 접수했다. 당연히 사고 어선에 접근, 화재를 진압했다.그러나 중국 해경의 노력에도 불구, 어선은 침몰했다. 다행히 승선원 7명 중 필리핀인 선원 6명은 중국 해경이 아닌 인근에서 조업 중이던 다른 대만 어선에 의해 구조됐다. 하지만 대만인 선장은 실종 상태인 것으로 알려지고 있다.중국 해경은 이와 관련, "법에 따라 계속 대만을 포함한 중국 어민들의 생명과 재산 및 안전을 보호할 것"이라면서 "관련 해역의 정상적인 항행과 조업 질서를 강력히 보장할 것"이라고 밝혔다.소식통들에 따르면 대만 해경선 역시 화재가 발생한 당일 오후 11시 무렵 해당 해역에 도착해 실종 선장 수색 및 구조 작업을 진행했다. 또 댜오위다오를 실질적으로 지배하는 일본 역시 대만 측의 요청을 받고 순시선 2척과 항공기 2대를 출동시켰다.그러나 당시 일본 측의 수색 및 구조 책임 지역 안에 있는 사고 지역은 상황이 좋지 못했다. 강한 바람과 풍랑으로 인해 수색 및 구조 작업이 거의 불가능했던 것으로 알려지고 있다. 선장을 구조하지 못했다는 얘기가 될 수 있다. 문제는 그 다음이 아니었다 보인다.소식통들에 따르면 대만 해양위원회 해양순시서는 18일 보도자료를 통해 중국 해경이 이번 사고를 이용, 대만 주권을 침범하고 정치 조작과 인지전을 벌이고 있다면서 중국의 발표를 반박했다. 화재 선박 선원들이 인근에 있던 다른 대만 어선에 의해 구조됐다는 내용 등이 중국 측 발표에 빠졌다는 주장을 했다고 볼 수 있다.특히 해양순시서는 중국 해경이 해당 소식을 다루면서 '중국 대만 선적 어선'이라는 용어를 쓴 것에 대해 강력하게 반발했다. 정치적 조작이라면서 "(이를 통해) 대만 주권을 침범하지 말아야 한다"고도 강조했다. 더불어 "인도주의적 해상 구조에는 국경이 없다. 보편적으로 인정되는 가치"라면서 대만 측도 앞서 수차례에 걸쳐 위험을 무릅쓰고 중국 선적 어선을 구한 바 있다고 주장했다.이번 사고는 중국이 최근 독립 성향인 대만 집권 민주진보당(민진당)과 대립각을 세우면서도 친중 성향인 제1야당 국민당 정리원(鄭麗文) 주석을 초청, 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석과 회담하는 자리를 마련하는 등의 평화공세를 펴는 와중에 발생했다. 중국으로서는 마침 적절한 때에 좋은 기회가 왔다고 생각할 수밖에 없다. 대만의 집권 민진당 정부가 발끈한 것이 당연하다고 해야 할 것 같다.