영주사랑네트워크(영넷) 고향 고교생에 장학금 1000만원 전달

0 영주사랑네트워크 (회장 이종오, 왼쪽 여섯번째)가 지난 17일 영주교육지원청 (교육장 이용택, 왼쪽 다섯번째)에서 영주지역 9개 고등학교 학생 20명에게 장학금 1000만원을 전달했다. 전달식 후 장학생들이 기념사진을 찍고 있다./영주사랑네트워크 제공 영주사랑네트워크 (회장 이종오)가 지난 17일 영주교육지원청 (교육장 이용택)에서 영주지역 9개 고등학교 학생들에게 장학금 1000만원을 전달했다고 19일 밝혔다. 영주사랑네트워크 (회장 이종오)가 지난 17일 영주교육지원청 (교육장 이용택)에서 영주지역 9개 고등학교 학생들에게 장학금 1000만원을 전달했다고 19일 밝혔다.

학교장 추천으로 선정된 학생들에게는 1인당 50만원의 장학금과 장학증서가 수여됐다.

이종오 영주사랑네트워크 회장은 “오늘 전달하는 장학금은 단순히 학업을 돕는 비용이 아니라, 내 고향 영주의 학생들이 건강하게 성장하고 학업에 열중할 수 있는 환경을 만들어주고 싶은 선배들의 간절한 바람이 담겨 있다”고 강조했다.

이 회장은“지금 당장의 어려움에 흔들리지 말고, 여러분의 무한한 가능성을 믿으라”며 “선배들이 든든한 버팀목이 돼 여러분의 꿈을 끝까지 응원하겠다”고 격려했다.

이용택 영주교육지원청 교육장은“700년 전 영주 출신 교육자이자 학자인 안향 선생이 섬학전을 만들어 후학을 양성했던 그 고귀한 선비정신이 오늘 영주사랑네트워크 회원들을 통해 재현됐다”며“지역 인재 양성을 위해 뜻을 모아주신 영주사랑네트워크에 깊이 감사드린다”고 말했다. 이 교육장은 장학생들에게“단순히 장학금을 받는 것을 넘어 고향 영주에 대한 자부심을 가슴에 품고 세계적인 인재로 성장해달라”고 당부했다.

이날 장학금을 받은 영주여고 2학년 서 모양은 “지금까지 노력을 인정받은 것 같아 기쁘고 동시에 책임감도 느낀다”며 “장래 희망인 변호사가 돼 오늘 받은 것을 후배들과 지역사회에 꼭 되돌려 주겠다”고 약속했다.

한편, 지난 2022년 11월 출범한 영주사랑네트워크는 재경 영주 출신 재계, 관계, 법조계, 학계, 언론계 인사들 모임으로, 현재 회원 수는 70여명이다. 영주사랑네트워크는 앞으로도 멘토 프로그램 등 고향 후배들을 위한 다양한 지원활동을 펼쳐나갈 계획이다.