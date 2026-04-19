의협 “의사 진료권 등 핵심 권익엔 타협 없다”…정치권 협력은 확대

성분명 처방 등 핵심 권익 사안엔 단호 대응

의정협의체 기반 정책 참여 확대…소통 강화

젊은 의사 협회비↓…오송회관 내부 이견도 표출

사진2 0 19일 서울드래곤시티에서 진행된 대한의사협회 제78차 정기대의원총회에서 김택우 대한의사협회 회장이 인사말을 전하고 있다./대한의사협회

clip20260419141800 0 대한의사협회 제78차 정기대의원총회에 참석한 내빈들이 단체사진을 찍고있다./강혜원 기자

"의사의 진료권과 면허권, 전문가로서의 자율성에 대해서는 과거에도 타협하지 않았고 앞으로도 타협하지 않을 것."대한의사협회가 의료정책 전반에 문제를 제기하며 핵심 권익 사안에 단호히 대응하겠다는 의지를 재차 표명했다. 특히 성분명 처방 강제, 건강보험공단 특별사법경찰 부여 등에 대해서는 강경한 반대 입장을 분명히 했다.김택우 대한의사협회 회장은 19일 서울 용산구에서 열린 제78차 정기대의원총회에서 인사말을 통해 "성분명 처방 강제나 건강보험공단 특별사법경찰 부여 등 의료계 핵심 권익과 직결된 사안에 대해서는 단호히 대응하겠다"며 이같이 밝혔다.대한의사협회는 이날 의대 정원 확대, 지역의사제, 비대면 진료, 의료분쟁조정법, 성분명 처방 강제화 등 주요 의료정책 현안에 대한 대응 방향을 논의했다.최근 의정협의체가 출범한 만큼 의료 정상화를 위해서 정치권과의 협력을 이어나가겠다는 입장도 밝혔다. 김 회장은 "의정협의체를 기반으로 정책 초기 단계부터 현장과 함께 논의하는 구조를 만들어가야 한다"며 "여야를 가리지 않고 정치권과의 소통을 확대해 나가겠다"고 강조했다. 이어 "협력은 하되 신중하게 접근하겠다"며 "의료정책은 국민 건강권과 직결된 사안인 만큼 책임 있게 대응하겠다"고 덧붙였다.김교웅 대의원회 의장도 개회사에서 "의대 정원 증원, 지역의사제, 비대면 진료, 의료분쟁조정법, 성분명 처방 강제화 등 수많은 현안이 의사 권익을 위협하고 있다"며 "환자가 지역에서 안심하고 치료받을 수 있는 '지역 완결형 진료' 체계 구축을 위해서는 데이터에 근거한 재정 지원이 선행돼야 한다"고 강조했다.이날 총회에서는 내부 현안도 함께 논의됐다. 젊은 의사들의 회비 납부율 저조 문제가 제기되면서, 대안으로 오송회관 건립 필요성이 언급됐다. 다만 재원 조달과 유지비 부담에 대한 우려도 제기됐다.한편 이날 총회에는 이재명 대통령의 축사도 전달됐다. 문진영 청와대 사회수석은 축사를 대독하며 "의협이 국민 건강을 수호하는 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 책임 있게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.