[송원서의 도쿄 시선] 영국의 전쟁 전시 방식과 성숙한 민주주의 (下)

2026040501000253000012691 0 송원서 일본 슈메이대학교 교수

홀로코스트 전시에 들어서는 순간 공기가 달라진다. 입구가 따로 있고, 촬영이 금지돼 있으며, 동선도 분리돼 있다. 박물관이 이 공간만큼은 일반 전쟁 전시와 다른 윤리적 무게로 다루고 있다는 뜻이다. 여기서 학살은 전쟁의 참상 가운데 하나로 소비되지 않는다. 국가와 군대, 관료제와 이념이 결합할 때 인간이 어디까지 잔혹해질 수 있는지를 보여 주는 구조로 제시된다. 대량 총살, 절멸 수용소, 협력의 과정이 차례로 이어지면서 관람객은 단순한 충격에 머물지 않고 질문하게 된다. 이런 일은 어떻게 가능했는가. 무엇이 사람들을 침묵하게 했는가.바로 그 점이 중요하다. 홀로코스트를 한 독재자의 광기로만 정리하면 오히려 편해진다. 그러나 실제로 움직인 것은 행정이었고 기술이었고, 폭력을 정당화하는 언어였다. 거기에 침묵과 순응, 그리고 때로는 협력까지 더해졌을 때 절멸은 현실이 됐다.그래서 이 전시는 과거 이야기로 닫히지 않는다. 혐오가 제도와 만날 때 어떤 일이 벌어지는지, 사람을 숫자와 범주로만 다루는 체계가 어디까지 미끄러질 수 있는지를 돌아보게 만든다. 박물관이 기억의 장소를 넘어 경계의 장소가 되는 이유다.전시의 마지막도 인상적이었다. "이 전쟁이 어떻게 세상을 바꾸었는가"라는 질문 아래 놓인 것은 승전의 환희가 아니었다. 민간인의 죽음, 도시의 파괴, 귀환과 재건, 전범 재판, 국제형사사법의 출발, 그리고 곧이어 시작된 냉전이었다. 전쟁이 끝났다고 해서 폭력이 끝난 것은 아니고, 평화가 왔다고 해서 세계가 곧바로 제자리를 찾은 것도 아니라는 뜻이다. 전후는 해방의 순간이면서 동시에 또 다른 긴장의 시작이었다.이 대목에서 이 박물관이 왜 인상적인지가 더 분명해진다. 이곳은 전쟁을 기념하는 데 머물지 않는다. 누가 이겼는가보다 무엇이 무너졌고 무엇이 새로 만들어졌는가를 묻는다. 전쟁이 인간의 삶과 도시의 구조, 국제질서와 정치의 언어를 어떻게 바꾸었는지를 보여 준다.그래서 관람을 마치고 남는 것은 영웅의 이름이나 무기의 규모보다, 한 사회가 전쟁을 어떻게 기억하고 다음 세대에 어떻게 넘기는가에 대한 생각이다.결국 전쟁 전시는 역사교육만의 문제가 아니다. 그 사회가 자기 과거를 얼마나 정직하게 다룰 수 있는가의 문제다. 보기 좋은 장면만 남기고 책임이 따르는 장면을 지워 버리면, 박물관은 국가 홍보관을 넘기 어렵다. 반대로 불편한 장면까지 공적인 언어로 꺼내 놓을 수 있다면, 박물관은 시민이 역사를 배우는 곳을 넘어 시민이 사회를 판단하는 훈련장이 된다. 과거를 많이 말하는 것보다, 불리한 과거까지 말할 수 있는지가 더 중요하다.이 점에서 런던의 전쟁박물관은 꽤 많은 생각거리를 남겼다. 기본 서사는 분명 영국 중심이다. 그러나 거기서 멈추지 않는다. 제국과 식민지, 내부의 계급 격차, 홀로코스트, 전후 책임, 탈식민의 문제까지 같은 건물 안에서 이어 놓는다.완전한 중립이라고 말할 수는 없을 것이다. 다만 적어도 자기에게 유리한 이야기만 고르지는 않으려는 태도는 읽혔다. 그 차이가 크다.입장료가 무료였다는 점도 그냥 지나칠 수 없었다. 전쟁과 기억, 민주주의와 인권이라는 주제가 누구에게나 열려 있다는 뜻이기 때문이다. 학교 단체를 위한 미팅 포인트가 따로 마련돼 있는 것도 같은 맥락이다.이곳은 관광객이 스쳐 지나가는 공간이 아니라 학생들이 와서 보고 듣고 토론하는 공간처럼 보였다. 역사를 보관하는 데 그치지 않고, 역사와 함께 살아가는 법을 가르치려는 장소 말이다.생각해 보면 오전에 들렀던 의회와 오후에 찾은 전쟁박물관은 멀리 떨어진 이야기가 아니었다. 한쪽은 민주주의의 현재를 보여 주고, 다른 한쪽은 민주주의가 잊지 말아야 할 과거를 붙들고 있었다.의회가 권력을 통제하는 제도의 공간이라면, 박물관은 권력이 실패했을 때 어떤 비극이 벌어지는지를 기억하게 하는 공간이었다. 제도는 민주주의의 겉모습을 만들고, 기억은 민주주의의 깊이를 만든다.런던에서 본 전쟁박물관은 결국 이런 질문을 남겼다. 이 사회는 무엇을 기억하고, 무엇을 감추지 않으려 하는가. 전쟁을 전시하는 방식은 결국 그 사회가 자기 자신을 대하는 태도이기도 하다. 그래서 박물관은 유물을 모아 둔 장소가 아니라, 한 나라의 정치적 성숙을 비추는 거울이 된다.송원서 (일본 슈메이대학교 교수)※본란의 칼럼은 본지 견해와 다를 수 있습니다.