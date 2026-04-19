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李대통령, 인도 뉴델리로 출발…에너지·핵심광물 협력 논의

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홍선미 기자

승인 : 2026. 04. 19. 14:03

이재명 대통령, 인도·베트남 순방 출국
인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. /연합뉴스
이재명 대통령이 인도·베트남 국빈 방문을 위해 19일 출국했다.

이 대통령은 5박 6일 순방 기간 양국 정상과 중동전쟁에 따른 에너지 수급 불안 공동 대응과 핵심광물 공조를 모색하고, AI(인공지능)·방산·조선 등 경제산업 전반의 협력 강화를 논의할 것으로 전망된다.

이 대통령은 이날 오전 서울공항에서 정부와 더불어민주당 관계자들의 환송을 받은 후 인도 뉴델리로 향했다.

이 대통령은 이날 인도 순방 첫 일정으로 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관 접견 및 동포 만찬간담회를 소화한다.

이튿날인 20일에는 간디 추모공원에 헌화하고 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 교환식과 공동언론발표을 진행한다.

이 대통령은 같은 날 모디 총리와 주요 기업 대표들이 참석하는 '한-인도 경제인 대화', '한-인도 비즈니스 포럼'에도 참석한다.

이 대통령은 21일 베트남 하노이로 이동해, 22일 또럼 베트남 당서기장 겸 국가주석과 정상회담에 나선다.

23일에는 베트남 서열 2위·3위인 레 민 흥 총리, 쩐 타인 먼 국회의장과 면담 및 오찬을 갖는다.

위성락 국가안보실장은 인도·베트남 순방과 관련해 "고속 성장 중인 두 국가를 연달아 방문하는 이번 순방을 계기로 우리 외교의 지평을 넓히고 여러 핵심 분야에서 전략적 협력을 고도화하는 기회를 물색할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 이번 순방에는 최태원 SK그룹 회장(대한상공회의소 회장), 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대그룹 총수를 비롯한 기업인 200여명이 경제사절단으로 동행한다.
홍선미 기자

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