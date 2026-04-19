[특별기고] ‘경제대국’의 그늘, 저소득 노인 문제: (1) 현실

2026012101001705000102701 0 김철수 (前대한적십자사회장/에이치플러스 양지병원 이사장)

'세계 10위의 경제대국', '노인빈곤 최고수준', '자살률 OECD 1위.' 이 이질적인 지표는 무엇에 대한 설명일까요? 놀랍게도 이것은 모두 오늘의 대한민국을 설명하는 말입니다. 이러한 모순된 현실은 특히 노인 세대의 삶에서 가장 선명하게 드러나고 있습니다. 이 글을 통해 초고령사회에 진입한 대한민국에서 노인의 삶을 어떻게 이해하고, 사회와 정부는 어떤 역할을 해야 할지, 그리고 노인 당사자는 어떤 태도와 품격을 가져야 할지 함께 생각해 보고자 합니다.◇ 초고령 사회, 대한민국의 현실우리나라는 지난 수십 년 동안 세계가 놀랄 만큼 빠른 성장을 이루었습니다. 경제 규모 세계 10위권에 이르렀고 세계가 인정하는 경제력과 기술력을 갖춘 나라가 되었으나 안타깝게도 노인복지 문제는 국가의 위상에 맞지 않게 넘어야 할 많은 과제를 안고 있습니다. 국제연합(UN)의 분류 기준에 따르면, 전체 인구 중 65세 이상 인구 비율이 7%를 넘을 경우 '고령화사회', 14%를 넘으면 '고령사회', 그리고 20% 이상일 경우 '초고령사회'로 구분합니다. 이 기준에 비추어 볼 때, 우리나라는 2025년 기준 65세 이상 인구 비율이 20.3%에 이르러 공식적으로 초고령사회에 진입하였고, 이를 인구수로 환산하면 약 1050만명으로, 전체 인구 다섯 명 중 한 명이 노인인 사회가 되었음을 의미합니다.이러한 변화에서 특히 주목해야 할 점은 고령화의 '속도'입니다. 일본의 경우 1970년 65세 이상 인구 비율이 7%를 넘으며 고령화사회에 진입한 이후, 2006년 초고령사회(65세 이상 21%)에 도달하기까지 약 36년의 시간이 소요되었습니다. 반면 우리나라는 2000년 고령사회(65세 이상 14%)에 진입한 이후, 불과 25년 만인 2025년에 초고령사회에 도달하였습니다. 이는 주요 선진국과 비교해도 매우 빠른 속도로, 고령화가 사회 전반에 미치는 충격이 그만큼 압축적으로 나타나고 있음을 의미합니다. 또한 이러한 수치와 속도는 단순한 인구 통계를 넘어, 향후 노동시장, 복지체계, 지역 공동체의 구조 전반을 근본적으로 변화시키는 중요한 흐름으로 이해할 필요가 있습니다. 결국 문제의 핵심은 노인의 수가 증가하는 것 자체가 아니라, 이러한 급격한 변화에 비해 우리 사회의 제도적·사회적 준비와 대응이 충분한지에 대한 점검이 시급하다는 데 있습니다.◇ 빈곤·자살·치매: 하나로 연결된 노인의 삶국가의 수준은 가장 취약한 계층의 삶에서 보통 드러나게 되며, 이미 노인의 삶에서 구체적인 문제를 드러내고 있습니다. 2025년 12월 조선일보 보도에 따르면, 혼자 거주하는 70세 이상 고령층 인구는 약 159만명으로 전 연령대 중 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이 가운데 74.2%에 해당하는 약 139만7000가구가 기초생활수급 1인 가구인 것으로 나타났습니다.이는 고령층의 단독 가구화와 빈곤 문제가 동시에 심화되고 있음을 보여주는 단적인 지표라고 할 수 있습니다. 이러한 언론 보도와 더불어 공적인 통계 자료를 살펴보면, 한국은 노인 자살률이 OECD 국가 중 가장 높은 수준을 기록하고 있으며, 노인 상대빈곤율 또한 2022년 기준 66세 이상 인구의 39.8%로, 노인 10명 중 약 4명이 기초생활 수준의 소득으로 생활하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 OECD 국가 중에서도 최상위 수준의 노인 빈곤율로, 대한민국이 초고령사회에 진입한 이면에 놓인 또 다른 현실을 보여줍니다.경제적 어려움은 노인의 삶에서 단일 문제가 아닌, 여러 위험 요인을 연쇄적으로 증폭시키는 출발점이 되는데, 소득이 불안정한 노인은 의료비 부담으로 인해 병원 방문과 치료를 미루게 되고, 이는 만성질환의 악화와 신체 기능 저하로 이어지며, 여기에 혼자 사는 생활이 더해질 경우, 영양 상태 악화와 사회적 고립이 심화되며 우울감과 자존감 저하가 동반되는 경우가 많습니다. 이러한 조건들은 노인의 자살 위험을 높이는 주요 요인으로 작용하며, 실제로 한국의 노인 자살률은 전체 인구 자살률의 두 배 이상으로, 빈곤·질병·고립이 복합적으로 작용한 결과로 이해할 수 있습니다.이와 같은 삶의 환경은 치매 문제와도 밀접하게 연결됩니다. 경제적·정서적 취약 상태에 놓인 노인은 인지 기능 저하가 시작되더라도 조기 진단과 지속적인 관리가 어려운 경우가 많으며, 이는 치매의 빠른 진행으로 이어질 가능성을 높입니다. 2024년 기준 대한민국의 치매 환자 수는 약 100만명에 이르렀으며, 유병률 자체보다도 증가 속도가 매우 빠르다는 점에서 심각한 사회적 과제로 떠오르고 있습니다.특히 독거·빈곤 노인의 경우, 치매는 단순한 질병을 넘어 돌봄 공백과 안전 문제, 지역사회 부담으로 확장되는 특징을 보입니다. 결국 빈곤, 자살, 치매는 각각 분리된 문제가 아니라, 노인의 삶 속에서 하나의 흐름으로 연결된 구조적 문제이며, 이를 통합적으로 바라보는 시각이 무엇보다 중요합니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 구체적인 방향은 다음 글에서 해외 사례를 중심으로 살펴보겠습니다.김철수 (전 대한적십자사 회장, 에이치플러스 양지병원 이사장)※본란의 기고는 본지 견해와 다를 수 있습니다.