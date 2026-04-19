휘청거리는 中 황제주 마오타이, 주가 등 곤두박질

마오타이는 중국의 자존심

그러나 최근 시총과 매출 모두 감소

당국의 사정 탓에 더 위축 가능성 농후

clip20260419182414 0 베이징의 한 마오타이 매장. 구입을 원하는 구매자들이 상품을 꼼꼼하게 살펴보고 있다./신징바오(新京報).

중국인들의 자존심으로 불리는 중국 증시의 황제주 구이저우마오타이(貴州茅臺·이하 마오타이)가 경기 침체를 비롯한 여러 요인으로 인한 실적 악화로 완전 중심을 잃은 채 몹시 휘청거리고 있다. 당분간 제 정신을 차리기도 어려울 것으로 전망되고 있다.중국 경제 정보에 밝은 베이징 소식통들의 19일 전언에 따르면 마오타이의 위상은 불과 얼마 전까지만 해도 정말 대단했다고 할 수 있었다. 정말 그런지를 증명하기 위해서는 2001년 상장 때의 매출액을 우선 살펴봐야 할 것 같다. 명성에 비하면 정말 보잘 것 없는 16억1800만위안(元·현재 환율로 3640억원)에 불과했다.그러나 이후 중국의 경제 성장과 맞물려 폭발적으로 성장했다. 2024년의 경우 2000억 위안이 목전에 다다랐다는 얘기를 들을 정도로 매출액이 늘어났다. 주류 업체로는 사상 최초로 질과 양 면에서 모두 초대형 국유 기업 반열에 오른 것은 너무나도 당연했다. 2019년에 증시에서 국유 은행들을 제치고 시가총액 1위에 오른 것 역시 진짜 우연이 아니었다고 할 수 있었다.지난해 실적이 꽤 기대됐던 것 역시 마찬가지 아니었나 싶다. 실제로 혹시 매출액이 2000억 위안에 근접하지 않았나 하는 관측을 한 평론가들도 있었다. 하지만 주요 경제 매체들이 최근 보도한 바에 따르면 실적은 예상과 달리 상당히 실망스럽다고 해야 한다. 우선 매출액이 전년 대비 1.21% 감소한 1688억3800만 위안에 그쳤다.순이익은 더욱 처참했다. 823억2000만 위안으로 무려 4.53%나 쪼그라들었다. 상장 후 25년 만에 처음으로 매출과 순이익이 동시에 감소하는 성적표를 받아들었다고 할 수 있다. 이에 따라 시가총액 1위의 황제주로 계속 군림하던 증시에서의 위상도 졸지에 6위로 추락하고 말았다. 분위기로 볼 때 당분간 위상을 회복하는 것은 쉽지 않을 전망이다.마오타이가 이처럼 체면을 구긴 원인은 아주 복합적이라고 할 수 있다. 무엇보다 한병 1500 위안 전후인 최저 가격이 발목을 잡은 것으로 보인다. 내수 경기가 침체돼 있는 상태에서는 시쳇말로 용 빼는 재주가 없었던 것이다. 과도한 음주를 지양하는 젊은 세대가 주요 소비층으로 부상한 현실 역시 치명타가 됐다고 할 수 있다. 수년 전부터 사정에 적극 나서고 있는 정부가 눈을 부라리는 현실은 아예 결정적이었다고 할 수 있다. 당정 고위 공무원들이 간 크게 함부로 고가의 마오타이를 소비하기 어려웠을 것이라는 얘기가 된다.무려 25년 만에 지속적인 역성장 위기에 내몰린 마오타이는 당연히 분위기 쇄신을 위해 배전의 노력을 기울일 자세를 보이고 있다. 수년 전 뛰어든 아이스크림 제조, 판매 등의 새 아이템 사업에도 주력하려는 행보 하나만 봐도 분명 그렇다고 할 수 있다. 그러나 한번 기가 꺾인 만큼 이전의 기세를 되찾기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 마오타이의 신화가 이제 서서히 저물어가고 있다고 봐도 크게 무리는 아닐 듯하다.