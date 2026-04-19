또 닫힌 호르무즈… 종전협상 고비

미 중부사령부(CENTCOM)가 공식 소셜미디어 X(엑스·옛 트위터) 계정(@CENTCOM)을 통해 공개한 이 배포 사진은 지난 17일(현지시간) 호르무즈 해협 상공에서 순찰 비행 중인 AH-64 아파치 헬기의 모습을 보여주고 있다. /AFP 연합