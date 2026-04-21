“발주도 못한다”…CU 점주들 파업 장기화에 ‘직격탄’

물류센터 봉쇄에 간편식 공급 차질 확산

진천 공장 여파…수도권 점포까지 영향

민주노총, ‘화물연대 사상사고’ 관련 CU 규탄 ...<YONHAP NO-2609> 0 21일 서울 강남구 BGF리테일 본사 앞에서 민주노총 양경수 위원장 등이 CU 규탄 긴급 기자회견을 하고 있다./연합뉴스

화물연대본부 소속 CU 편의점 배송 화물노동자들의 파업이 장기화되면서 일부 매대가 비어가는 등 점주 피해가 확산하고 있다. 대체 배송기사가 투입되고 있지만 물류 지연과 미배송 사례가 이어지면서, 특히 간편식을 중심으로 매장 운영 차질이 커지는 모습이다. 최근에는 충북 진천 공장과 물류 거점 봉쇄 여파로 수도권 점포까지 영향이 번지고 있다.21일 업계에 따르면 CU 물류는 BGF리테일이 BGF로지스에 물류를 맡기고, 각 지역 물류센터를 거쳐 지역 운송사와 배송기사들이 개별 점포로 상품을 공급하는 구조다. 이 과정에서 화물연대 소속 기사들이 지난 5일부터 파업에 들어갔고, 주요 물류센터 출입을 막는 방식으로 투쟁 수위를 높이면서 점포 공급망에도 차질이 발생하고 있다.화물연대 소속 CU 배송기사들은 파업 초기 화성, 안성, 나주, 진주 등 주요 물류센터 출입구를 봉쇄했고, 이후 봉쇄 지점을 옮겨가며 압박 수위를 높였다. 현재는 진천, 진주, 안성, 나주 등을 중심으로 물류 차질이 이어지고 있는 것으로 전해진다.특히 진천에는 김밥, 도시락, 샌드위치 등 간편식을 생산하는 공장이 있으며, 이곳에서 생산된 상품이 수도권을 포함한 대규모 점포망으로 공급된다. 이 공장 출하가 막히면서 일부 점포에서는 핵심 매출 품목인 간편식 매대를 제때 채우지 못하는 상황이 벌어졌다. 업계에서는 현재 제품 공급을 받지 못하는 점포가 2000~3000개 수준에 이를 것으로 보고 있다.BGF로지스 측은 현장 사태 수습과 점포 피해 최소화를 위해 대체 배송기사 확보와 물량 분산에 나서고 있다. 일부 상품은 우회 배송과 인근 센터 이관 등을 통해 공급되고 있지만, 정상적인 물류 흐름을 완전히 회복하기에는 역부족이라는 평가다.점주들의 불만은 갈수록 커지고 있다. 편의점은 도시락과 삼각김밥, 샌드위치 같은 간편식 회전율이 높아 제때 물건이 들어오지 않으면 곧바로 매출 감소로 이어진다. 냉장 상품뿐 아니라 일부 상온 상품까지 공급이 들쑥날쑥해지면서 점주들은 "발주 자체가 어려워 평소처럼 운영하기 힘들다"는 반응이다. 일부 점주들은 매출이 30%가량 줄었다고 호소하고 있다.이 때문에 노사 갈등이 격화하는 사이 현장 점주들은 사실상 제3의 피해자가 됐다는 지적이 나온다. 물류센터 봉쇄가 장기화할수록 점포 운영 차질은 물론 고객 이탈과 매장 이미지 훼손까지 겹칠 수밖에 없기 때문이다. 파업이 장기화될수록 피해가 점주에게 집중되는 구조라는 지적이다.