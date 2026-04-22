[칼럼] “한국 부동산의 한계와 일본 부동산 시장의 기회-정책이 바뀌면 사고도 바뀐다”

clip20260420092514 0 황순철 클라우드 대표./

한국 부동산 시장은 오랫동안 '불패 신화'라는 이름으로 투자자들을 끌어들여 왔다. 그러나 최근 몇 년간의 흐름은 그 신화가 더 이상 유효하지 않음을 보여준다. 정부의 잦은 규제 정책, 세제 강화, 대출 제한, 그리고 인구 구조 변화까지 겹치면서 시장은 활력을 잃고 있다. 투자자들은 여전히 "언젠가는 다시 오른다"는 기대에 매달리지만, 현실은 냉정하다. 정책이 바뀌면 시장의 흐름도 바뀌고, 그에 따라 투자자의 사고 역시 전환이 필요하다.한국 시장의 문제는 단순히 가격 조정 국면에 있다는 데 그치지 않는다. 주택 공급과 수요의 불균형, 청년층의 내 집 마련 좌절, 고령화로 인한 수요 감소, 그리고 정부의 규제 강화가 맞물려 구조적 한계에 직면해 있다. 특히 투자자 입장에서 보면 세금 부담과 대출 규제가 수익성을 크게 떨어뜨리고 있다. 단기 시세 차익을 노리던 과거 방식은 더 이상 통하지 않는다.이제 시선을 돌려야 할 곳은 일본이다. 일본 부동산 시장은 오랫동안 '잃어버린 30년'이라는 이미지에 갇혀 있었지만, 최근 들어 안정성과 성장성을 동시에 보여주고 있다. 일본은 초고령 사회로 접어들었음에도 불구하고, 도쿄·오사카·후쿠오카 등 주요 도시의 부동산 수요는 꾸준히 유지되고 있다. 글로벌 자본이 일본 시장을 주목하는 이유는 명확하다. 낮은 금리, 안정된 임대 수익률, 그리고 비교적 투명한 제도 환경 때문이다.특히 일본의 부동산 투자 매력은 '안정적 임대 수익'에 있다. 한국처럼 단기 시세 차익을 노리는 구조가 아니라, 장기적으로 안정된 임대료 수입을 기대할 수 있는 구조가 자리 잡고 있다. 일본 정부는 외국인 투자자에게도 비교적 개방적인 정책을 유지하고 있으며, 부동산 거래 절차가 투명하고 예측 가능하다. 이는 투자자에게 리스크를 줄여주는 중요한 요소다.또한 일본은 관광 산업의 성장과 맞물려 숙박·상업용 부동산의 가치가 상승하고 있다. 도쿄 올림픽 이후 글로벌 인지도 상승 및 엔화 약세로 인해 외국인 관광객이 급증하면서 호텔·리조트·상업 시설에 대한 투자 기회가 확대되고 있다. 한국 투자자 입장에서는 환차익으로 인한 매매 가격의 상승효과까지 고려할 때 일본 부동산 투자가 매력적인 대안이 될 수 있다.물론 일본 시장에도 위험은 존재한다. 인구 감소와 지방 도시의 공동화 현상은 장기적으로 부동산 가치 하락을 초래할 수 있다. 그러나 주요 도시권에 집중된 수요와 글로벌 자본의 유입은 이러한 위험을 상당 부분 상쇄한다. 결국 투자자는 '어디에, 어떻게' 투자하느냐에 따라 성패가 갈린다.한국 투자자들이 일본 시장을 바라볼 때 가장 먼저 바꿔야 할 것은 '사고의 틀'이다. 단기 시세 차익 중심의 투자 습관에서 벗어나, 장기적이고 안정적인 수익 구조를 추구해야 한다. 일본 시장은 바로 그 점에서 기회를 제공한다. 정책이 바뀌면 시장이 바뀌고, 시장이 바뀌면 투자자의 사고도 바뀌어야 한다. 한국 시장이 한계에 갇혀 있는 대신, 일본 시장의 가능성을 읽어내는 것이 지금 필요한 전환이다.결국 부동산 투자는 단순히 '집값이 오를까 내릴까'의 문제가 아니다. 정책, 인구, 경제 구조, 글로벌 자본 흐름까지 종합적으로 고려해야 한다. 한국 시장이 규제와 구조적 한계로 답답하다면, 일본 시장은 안정성과 성장성을 동시에 보여주는 새로운 무대다. 투자자는 이제 '정책이 바뀌면 사고를 바꾸면 된다'는 기본적이고도 강력한 원칙을 기억해야 한다. 그것이 한국 부동산 투자자들에게 필요한 새로운 출발점이다.