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DL이앤씨, 24일 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 주택전시관 개관…1649가구 조성

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 20. 09:59

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e편한세상 부천 어반스퀘어 단지 투시도.
DL이앤씨는 경기 부천 원미구 소사동 48-21번지 일원에 조성할 'e편한세상 부천 어반스퀘어'의 주택전시관을 오는 24일 개관할 예정이라고 20일 밝혔다.

해당 단지는 소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구로 조성된다. 일반 가구 물량은 897가구이며, 전용면적 59~84㎡다.

단지가 조성되는 부천은 비규제지역이다. 수도권 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입기간 12개월 경과, 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 가구주와 가구원 모두 1순위 청약이 가능하다. 전매제한은 1년이며, 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없다.

단지 바로 앞 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 위치한다. GTX-B 노선(2031년 개통 예정)이 정차하는 부천종합운동장역이 한 정거장 거리에 위치해 있다.

소사역에서 부천역으로 이어지는 경인로를 따라 이마트 부천점, 부천역지하도상가 등 상업시설이 형성돼 있고, 부천성모병원, 부천세종대병원 등 의료 인프라도 이용할 수 있다.

단지에는 게스트하우스를 비롯해 온탕과 냉탕, 건식 사우나를 갖춘 사우나 등 커뮤니티가 조성된다. 피트니스 등이 적용된 실내골프연습장, 스크린골프룸 등 웰니스 커뮤니티시설은 물론 올데이 다이닝 등 특화 커뮤니티가 배치된다.

e편한세상 브랜드만의 프리미엄 조경 설계인 '드포엠'이 적용된다. 단지 중앙에 잔디마당 등이 복합적으로 어우러진 '드포엠 파크'와 미세먼지 저감을 위한 숲과 미스트 분사시설이 있는 '미스티포레'가 도입된다.
이수일 기자

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