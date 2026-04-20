통일부 “美 정보제한 여부 알지 못해...北핵시설 타기관 정보 받은 바 없어”

통일부, ISIS·RFA·CSIS 등 공개 정보 바탕 입장 재확인
윤민호 통일부 대변인은 20일 정부서울청사에서 가진 정례 브리핑에서 "미국의 정보 제한 여부에 대해 알지 못한다"면서 북핵 시설 소재지로 평북 구성을 지목한 정 장관의 발언과 현재 미국의 정보 공유 제한 조치설을 연결시키지 않겠다는 입장을 밝혔다.
윤 대변인은 정 장관이 공개된 자료를 바탕으로 해당 발언을 했다는 점도 재차 확인했다.
윤 대변인은 "장관께서 해외 연구기관 보고서와 국내외 언론보도 등 공개정보에 기초해 우라늄 농축시설 등을 언급한 바 있고 이미 지난해 7월 장관 인사청문회 때도 같은 발언을 한 바 있다"며 "해당 사안과 관련해 어떤 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바 없다"고 강조했다.
그러면서 평북 구성 핵시설과 관련한 공개 자료로 지난 2016년 미 과학국제안보연구소(ISIS)보고서, 브루스 배넷 랜드연구소 선임연구원의 지난 2024년 자유아시아방송(RFA) 인터뷰, 미 전략국제문제연구소(CSIS)의 지난해 보고서 등을 언급했다.
한편 미측은 정 장관이 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평북 영변과 남포시 강선 외에 구성을 언급한 이후 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.