李 “호르무즈 항행 자유 보장…인도와 에너지·AI·방산 전방위 협력할 것“

AI·조선·방산 전략적 협력 모색
이 대통령은 20일(현지시간) 공개된 타임스 오브 인디아와 나브바랏 타임스 인터뷰에서 "호르무즈 해협에서 모든 선박이 안전하고 자유롭게 항행할 수 있도록 인도와 긴밀히 소통하겠다"며 "관련 국제 논의 과정에서도 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
그러면서 "한국과 인도 모두 원유·가스 등 에너지 수급의 상당 부분을 중동에 의존하고 있다"며 "핵심 수송로의 안전 확보는 양국 국민의 안전과 국가 존립을 위한 필수 요소"라고 덧붙였다.
이 대통령은 아울러 공급망 협력과 관련해 "에너지와 공급망 다변화는 양국이 함께 해결해야 할 과제"라며 "글로벌 경제 불확실성이 커지는 상황에서 전략적 협력이 양국 국익에 기여할 것"이라고 말했다.
이 대통령은 핵심 광물 협력도 주요 의제로 제시했다. 그는 "인도는 풍부한 핵심 광물을 보유하고 있고 한국은 이를 활용해 배터리와 전기차 등 첨단 산업을 발전시킬 역량이 있다"며 "단순 원자재 수입을 넘어 채굴·정제와 기술을 결합한 협력으로 안정적 공급망을 구축해야 한다"고 밝혔다.
양국 협력의 틀을 확대하겠고도 했다. 이 대통령은 "특별 전략적 동반자 관계를 바탕으로 전방위 협력 관계를 구축해 나갈 것"이라며 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상에 속도를 내겠다고 밝혔다.
또 "전자·자동차 중심 협력을 넘어 조선, 금융, 방산, 인공지능(AI)·디지털 분야까지 협력을 확대하겠다"며 "'Make in India, Together with Korea'(인도에서 제조합시다, 한국과 함께) 비전을 실현해 나가겠다"고 강조했다.
이 대통령은 인도의 '자립 인도(아트마니르바르 바랏)' 정책에 대해서도 "전적으로 지지한다"며 "한국은 이를 실현할 핵심 파트너가 되고자 한다"고 말했다.
또 K-9 자주포 사업을 언급하며 "현지 생산을 포함한 방산 협력이 모범적으로 이행되고 있다"고 평가했다.
이 대통령은 글로벌 통상 환경과 관련해선 "다자주의 무역체제가 지난 수십 년간 공동 성장을 이끈 핵심 질서"라며 "한국과 인도가 함께 새로운 다자주의 방향을 제시할 수 있을 것"이라고 했다.