李 “호르무즈 항행 자유 보장…인도와 에너지·AI·방산 전방위 협력할 것“

에너지 공급망 다변화 양국 과제

AI·조선·방산 전략적 협력 모색

이재명 대통령과 모디 총리<YONHAP NO-4249> 0 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시각) 뉴델리 대통령궁에서 국빈 방문 공식환영식 후 이동하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 인도 국빈 방문 중 호르무즈 해협 항행의 자유 보장 필요성을 강조하며 인도와의 에너지·공급망 협력 강화를 제시했다. 중동 정세 불안 속 핵심 수송로 안정 확보를 위한 외교 행보로 풀이된다.이 대통령은 20일(현지시간) 공개된 타임스 오브 인디아와 나브바랏 타임스 인터뷰에서 "호르무즈 해협에서 모든 선박이 안전하고 자유롭게 항행할 수 있도록 인도와 긴밀히 소통하겠다"며 "관련 국제 논의 과정에서도 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.그러면서 "한국과 인도 모두 원유·가스 등 에너지 수급의 상당 부분을 중동에 의존하고 있다"며 "핵심 수송로의 안전 확보는 양국 국민의 안전과 국가 존립을 위한 필수 요소"라고 덧붙였다.이 대통령은 아울러 공급망 협력과 관련해 "에너지와 공급망 다변화는 양국이 함께 해결해야 할 과제"라며 "글로벌 경제 불확실성이 커지는 상황에서 전략적 협력이 양국 국익에 기여할 것"이라고 말했다.이 대통령은 핵심 광물 협력도 주요 의제로 제시했다. 그는 "인도는 풍부한 핵심 광물을 보유하고 있고 한국은 이를 활용해 배터리와 전기차 등 첨단 산업을 발전시킬 역량이 있다"며 "단순 원자재 수입을 넘어 채굴·정제와 기술을 결합한 협력으로 안정적 공급망을 구축해야 한다"고 밝혔다.양국 협력의 틀을 확대하겠고도 했다. 이 대통령은 "특별 전략적 동반자 관계를 바탕으로 전방위 협력 관계를 구축해 나갈 것"이라며 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상에 속도를 내겠다고 밝혔다.또 "전자·자동차 중심 협력을 넘어 조선, 금융, 방산, 인공지능(AI)·디지털 분야까지 협력을 확대하겠다"며 "'Make in India, Together with Korea'(인도에서 제조합시다, 한국과 함께) 비전을 실현해 나가겠다"고 강조했다.이 대통령은 인도의 '자립 인도(아트마니르바르 바랏)' 정책에 대해서도 "전적으로 지지한다"며 "한국은 이를 실현할 핵심 파트너가 되고자 한다"고 말했다.또 K-9 자주포 사업을 언급하며 "현지 생산을 포함한 방산 협력이 모범적으로 이행되고 있다"고 평가했다.이 대통령은 글로벌 통상 환경과 관련해선 "다자주의 무역체제가 지난 수십 년간 공동 성장을 이끈 핵심 질서"라며 "한국과 인도가 함께 새로운 다자주의 방향을 제시할 수 있을 것"이라고 했다.