GX 국제주간 여수서 개막…‘녹색대전환, 모두의 성장의 길’ 찾는다

김성환 기후부 장관 "에너지 전환, 국제 협력 필요"

2030년까지 재생에너지 발전 비중 20% 이상 목표

녹색 제조 강국 기반 다지고, 녹색산업 성장 지원

오는 6월 '대한민국 녹색 대전환 전략(K-GX)' 발표

KakaoTalk_20260420_155313433 0 김성환 기후에너지환경부 장관이 20일 전남 여수 엑스포에서 개최한 '녹색대전환 국제주간'행사 개막식에서 개회사를 하고 있다./기후에너지환경부

화석연료 중심에서 태양광과 풍력과 같은 재생에너지 중심으로 경제·사회 구조 전환 촉진을 위한 '녹색대전환(GX) 국제주간'이 전남 여수 엑스포에서 성황리에 막을 올렸다. 20일부터 25일까지 여수 엑스포 일원에서 펼쳐지는 GX 국제주간은 녹색대전환을 전 지구적으로 확산하기 위해 세계인이 함께 참여하는 국제 행사다. '녹색대전환, 모두의 성장의 길'을 주제로, 닷새간 각국 정부와 산업·학계 등 전문가들이 모여 GX 추진 과제와 해법 등을 공유하고 논의하게 된다.행사 첫날 단상에선 김성환 기후에너지환경부 장관은 개회사를 통해 '에너지 전환'의 시급성을 강조했다. 김 장관은 "이번 에너지 공급 위기를 통해 국제사회는 각국의 에너지 구조가 연결돼 있다는 것을 그 어느 때보다도 실감하고 있다"며 "에너지 전환이라는 공동 과제에도 국제사회의 연계는 필수적이며 기후위기와 에너지 안보라는 공동의 과제는 어느 한 나라만의 노력으로 해결할 수 없다"고 국제사회의 협력 필요성을 강조했다.우리나라는 에너지 90%를 수입에 의존하고 있고 수입액도 2024년 기준으로 238조원에 달한다. 그만큼 국제 정세 변화에 따라 에너지 수급 체계가 취약한 구조다. 김 장관은 이날 개회사 이후 별도로 '대한민국 에너지 전환 정책'이란 주제로 기조강연에 나서며 이 같은 취약점을 설명하고 재생에너지를 통한 국가 성장 전략을 발표했다.정부는 2030년까지 재생에너지 발전 비중은 20% 이상을 달성해 녹색 제조 강국 기반을 만들고, 산업단지와 농어촌까지 해상풍력 일괄 인허가 등으로 4년내 재생에너지 설비를 100기가와트(GW) 수준까지 확대한다는 방침이다. 이외에도 열에너지 관리법 제정과 히트펌프 보급 등 가스 중심 열에너지까지 재생에너지 열로 전환한다는 계획이다.또한 모든 수송 수단을 전기화화고, 융자와 이자 지원 등을 통해 녹색금융을 활성화해 탈탄소 녹색 산업 성장을 지원하겠다는 것이 기후부가 추진하는 방향성이다. 김 장관은 "에너지 전환 과정에서 햇빛·바람소득 마을을 신속 조성하고, 송전망 건설 시 인근 지역 주민의 투자 참여 등을 통해 국가 천만 명이 참여하는 에너지 소득을 실현해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 기후부는 오는 6월 '대한민국 녹색 대전환 전략(K-GX)'을 발표할 예정이다.기후부는 국제주간 행사 개막에 앞서 국내 민간·공공기업들과 '녹색산업 협의체 확대 협약'도 체결했다. 협약에는 한국전력을 비롯해 한전KPS, 한전KDN, 한국지역난방공사, 한국전력거래소, 한국에너지공단 등 14개 공공기관과 삼성중공업, 한화솔루션 등 12개 민간기업 등 총 26개 기업과 '녹색산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 녹색산업 협의체는 해외사업 발굴부터 협력망 구축, 수주, 사후관리까지 맞춤형으로 지원하는 '전략적 수주 지원 플랫폼' 역할을 수행하게 된다. 이 협의체는 2023년 1월 출범해 매년 참여 업체를 확대하고 있다.한편 이번 국제주간 고위급 에너지 전환 정책 대화를 초함해 해외바이어 초청상담, 시민사회와 함께하는 그린 ODA 활성화 포럼, 기후환경에너지 대전, 지방정부 탄소중립 활성화 포럼, 기후테크 혁신포럼, 탄소흡수원 확충정책 포럼과 탄소중립 홍보부스, 환경 영화제 등 다양한 행사가 펼쳐진다.