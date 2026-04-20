“주택공급 확대 기여” SH, 도심 공공주택 복합사업 전담 조직 신설

1 0 서울주택도시개발공사(SH) 사옥 전경.

서울주택도시개발공사(SH)는 도심 공공주택 복합사업을 본격 추진하기 위해 도심공공복합사업부를 신설했다고 20일 밝혔다. 개발 사각지대를 해소하고 주택 공급 확대에 기여하겠다는 것이 SH의 전략이다.도심 공공주택 복합사업은 기존 정비 사업 방식만으로는 개발이 어려워 저이용·노후화된 지역에 공공이 참여해, 양질의 주택을 신속히 공급하는 사업이다. 복잡한 절차를 공공이 지원하고 현물 보상 등을 활용해 사업 속도를 높일 수 있다.이번 조치는 지난 13일 서울시가 발표한 '서울형 공공 참여 주택사업 신속 추진 계획'에 따른 조치다. 서울형 3대 공공 참여 주택 사업 중 하나인 도심 공공주택 복합사업을 본격 추진하기 위해 도심공공복합사업부를 구성하게 됐다.도심공공복합사업부는 후보지 발굴부터 사업 추진 전 과정을 밀착 관리하는 역할을 맡는다. 사업 과정에서 정보를 투명하게 공개하고 주민과 소통을 강화해, 사업 지연 요인을 해소하고 추진 속도를 높일 계획이다.SH는 서울시와 긴밀히 협력해 사업성을 높이고 행정 절차를 효율화할 예정이다.황상하 SH 사장은 "서울시 정책 방향에 발맞춰 전담 조직을 신설한 만큼, 도심 공공주택 복합사업 추진 속도를 더욱 높일 계획"이라며 "나아가 서울형 공공 참여 주택 사업에 적극 참여해 서울시 내 주택 공급 확대와 노후화된 지역 개선에 기여하겠다"고 말했다.