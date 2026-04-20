닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

“주택공급 확대 기여” SH, 도심 공공주택 복합사업 전담 조직 신설

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260420010006342

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 04. 20. 19:38

1
서울주택도시개발공사(SH) 사옥 전경.
서울주택도시개발공사(SH)는 도심 공공주택 복합사업을 본격 추진하기 위해 도심공공복합사업부를 신설했다고 20일 밝혔다. 개발 사각지대를 해소하고 주택 공급 확대에 기여하겠다는 것이 SH의 전략이다.

도심 공공주택 복합사업은 기존 정비 사업 방식만으로는 개발이 어려워 저이용·노후화된 지역에 공공이 참여해, 양질의 주택을 신속히 공급하는 사업이다. 복잡한 절차를 공공이 지원하고 현물 보상 등을 활용해 사업 속도를 높일 수 있다.

이번 조치는 지난 13일 서울시가 발표한 '서울형 공공 참여 주택사업 신속 추진 계획'에 따른 조치다. 서울형 3대 공공 참여 주택 사업 중 하나인 도심 공공주택 복합사업을 본격 추진하기 위해 도심공공복합사업부를 구성하게 됐다.

도심공공복합사업부는 후보지 발굴부터 사업 추진 전 과정을 밀착 관리하는 역할을 맡는다. 사업 과정에서 정보를 투명하게 공개하고 주민과 소통을 강화해, 사업 지연 요인을 해소하고 추진 속도를 높일 계획이다.

SH는 서울시와 긴밀히 협력해 사업성을 높이고 행정 절차를 효율화할 예정이다.

황상하 SH 사장은 "서울시 정책 방향에 발맞춰 전담 조직을 신설한 만큼, 도심 공공주택 복합사업 추진 속도를 더욱 높일 계획"이라며 "나아가 서울형 공공 참여 주택 사업에 적극 참여해 서울시 내 주택 공급 확대와 노후화된 지역 개선에 기여하겠다"고 말했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기