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李·모디·이재용 ‘갤럭시폰’ 보며 활짝…화기애애 셀카

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홍선미 기자

승인 : 2026. 04. 20. 19:43

이재명 대통령·모디 총리와 이재용 회장
인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 뉴델리 총리 청사에서 열린 나렌드라 모디 인도 총리 주최 오찬 및 한-인도 경제인 대화에서 모디 총리, 이재용 삼성전자 회장과 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스
인도를 국빈 방문한 이재명 대통령이 20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장과 삼성전자 스마트폰으로 '셀카'를 찍었다.

이 회장이 직접 스마트폰을 들고 사진을 찍었고, 해당 스마트폰은 인도 노이다 공장에서 생산한 '갤럭시 Z플립 7' 기종이다.

청와대에 따르면 세 사람의 셀카는 이날 모디 총리가 인도 영빈관인 '하이데라바드 하우스'에서 주재한 오찬에서 성사됐다.

이 회장은 스마트폰을 향해 손바닥을 펼치고 웃고 있다. 이 회장 옆에 나란히 선 모디 총리와 이 대통령 역시 스마트폰을 보고 웃으며 사진을 찍는 모습이다.

삼성전자는 이 같은 소식을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 알렸다.

삼성전자는 "삼성은 1996년부터 노이다에서 휴대전화를 생산하고 있으며 폴더블(접이식)을 포함한 모든 플래그십 및 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다"고 밝혔다.
이재명 대통령·모디 총리와 이재용 회장
인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일 뉴델리 총리 청사에서 열린 나렌드라 모디 인도 총리 주최 오찬 및 한-인도 경제인 대화에서 모디 총리, 이재용 삼성전자 회장과 기념촬영을 하고 있다. 삼성은 이재용 회장이 인도 노이다 공장에서 생산한 플립7으로 촬영한 셀카라고 삼성뉴스룸에 내용을 알렸다. /삼성전자 뉴스룸
홍선미 기자

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