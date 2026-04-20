李·모디·이재용 ‘갤럭시폰’ 보며 활짝…화기애애 셀카

이재명 대통령·모디 총리와 이재용 회장 0 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 뉴델리 총리 청사에서 열린 나렌드라 모디 인도 총리 주최 오찬 및 한-인도 경제인 대화에서 모디 총리, 이재용 삼성전자 회장과 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령·모디 총리와 이재용 회장 0 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일 뉴델리 총리 청사에서 열린 나렌드라 모디 인도 총리 주최 오찬 및 한-인도 경제인 대화에서 모디 총리, 이재용 삼성전자 회장과 기념촬영을 하고 있다. 삼성은 이재용 회장이 인도 노이다 공장에서 생산한 플립7으로 촬영한 셀카라고 삼성뉴스룸에 내용을 알렸다. /삼성전자 뉴스룸

인도를 국빈 방문한 이재명 대통령이 20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장과 삼성전자 스마트폰으로 '셀카'를 찍었다.이 회장이 직접 스마트폰을 들고 사진을 찍었고, 해당 스마트폰은 인도 노이다 공장에서 생산한 '갤럭시 Z플립 7' 기종이다.청와대에 따르면 세 사람의 셀카는 이날 모디 총리가 인도 영빈관인 '하이데라바드 하우스'에서 주재한 오찬에서 성사됐다.이 회장은 스마트폰을 향해 손바닥을 펼치고 웃고 있다. 이 회장 옆에 나란히 선 모디 총리와 이 대통령 역시 스마트폰을 보고 웃으며 사진을 찍는 모습이다.삼성전자는 이 같은 소식을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 알렸다.삼성전자는 "삼성은 1996년부터 노이다에서 휴대전화를 생산하고 있으며 폴더블(접이식)을 포함한 모든 플래그십 및 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다"고 밝혔다.