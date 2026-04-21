소상공인 대출 문턱 낮춘다…강기윤 “자금 숨통 틔운다”

경영·세무 컨설팅 연계로 소상공인 자생력 키우는 ‘밀착형 지원’ 실현

0 강기윤 국민의힘 창원시장 후보. / 사진=강기윤 창원시장후보 캠프 강기윤 국민의힘 창원시장 후보는 21일, 담보력이 부족해 은행 문턱을 넘기 힘든 소상공인들의 자금 걱정을 덜어주기 위해 ‘소상공인 신용보증 및 금융 지원 대폭 확대’ 공약을 발표했다. 강기윤 국민의힘 창원시장 후보는 21일, 담보력이 부족해 은행 문턱을 넘기 힘든 소상공인들의 자금 걱정을 덜어주기 위해 ‘소상공인 신용보증 및 금융 지원 대폭 확대’ 공약을 발표했다.

이번 공약은 고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들이 담보가 부족해도 필요한 자금을 제때, 더 쉽게 빌릴 수 있도록 지원하여 지역 경제의 뿌리를 튼튼히 한다는 취지에서 마련되었다.

강 후보가 제시한 공약에 따르면, 기존 80억 원(1200억 융자) 소상공인 지원 체계를 출연금 200억 원·융자 3000억 원 규모로 전면 개편할 계획이다.

강 후보는 단순히 돈을 빌려주는 것에 그치지 않고, 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있는 ‘연계 시스템’ 구축도 약속했다.

▲세무 및 경영 컨설팅 ▲디지털 전환 교육 ▲판로 지원 등을 패키지로 제공하며, 경남신용보증재단을 활용해 ‘찾아가는 방문 상담’을 확대해 생업에 바쁜 소상공인들이 더 편리하게 금융 서비스를 누릴 수 있도록 할 계획이다.

재원 조달에 대해서는 “창원시 자체 출연금과 중앙정부의 정책자금을 적극적으로 매칭하여 안정적인 예산을 확보하겠다”며 구체적인 실천 방안을 밝혔다.

강 후보는 “담보가 부족하다는 이유로 대출 문턱에서 발길을 돌려야 했던 소상공인들의 고충을 누구보다 잘 알고 있다”며, “신용보증 규모를 3,000억 원까지 대폭 늘려 자금 융통의 숨통을 틔우고, 소상공인이 마음 편히 장사할 수 있는 ‘희망 경제 도시 창원’을 반드시 만들겠다”고 강조했다.