닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

김혜경 여사, 인도 K-팝 행사 참석…“문화로 잇는 한·인도”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260421010006383

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 04. 21. 08:03

K-드림 스테이지 참석한 김혜경 여사<YONHAP NO-6638>
이재명 대통령과 인도를 국빈방문한 김혜경 여사가 20일(현지시간) 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 열린 K-드림 스테이지 공연에서 참석자와 손하트를 만들고 있다./연합뉴스
이재명 대통령과 함께 인도를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 현지 K-팝 페스티벌에 참석해 한·인도 간 문화 교류 확대의 의미를 강조했다.

21일 안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면 김 여사는 20일(현지시간) 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 열린 'K-드림 스테이지'에 참석해 "문화는 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 힘을 지니고 있다"며 "이 자리를 통해 양국 간 교류가 한층 넓어지는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

이번 행사는 인도 내 K-팝 문화를 이끌어가는 청년들을 격려하고 양국 간 문화적 유대를 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 JYP엔터테인먼트 대표인 박진영 대중문화교류위원장도 참석했다. 김 여사와 박 위원장이 무대에 오르자 3000석 규모의 행사장은 현지 팬들의 환호로 가득 찼다.

김 여사는 "인도에서 한국 문화에 대한 호감도가 높다는 자료를 봤는데 현장에 와보니 그 열기가 더욱 실감난다"고 소감을 밝혔다.

실제 '2026 해외한류실태조사'에 따르면 인도는 한국 문화 호감도에서 필리핀에 이어 2위를 기록하는 등 한류가 확산되고 있는 것으로 나타났다.

이날 행사에서는 보컬과 댄스 부문 우승팀에 상금과 한국 왕복 항공권이 수여됐으며, 2·3위 팀에도 상금이 전달됐다.

김 여사는 "예술학교에서 꿈을 키우던 시절이 있었다"며 "조금만 더 젊었으면 어땠을까 하는 생각이 든다"고 말해 현장 분위기를 부드럽게 했다. 이어 "순위와 관계없이 모두가 이미 우승자"라며 참가자들을 격려했다.

그러면서 "K-팝을 사랑해주셔서 진심으로 감사하다"며 "이 같은 문화 교류가 계속 이어져 양국이 우호 관계를 넘어 세계 평화를 위해 함께 나아가길 바란다"고 덧붙였다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기