고유가·고환율·고물가 대응…구미시, 피해지원금 신속 집행 체계 가동

고유가 피해지원금 신속·정확 집행체계 가동

'고유가 피해지원금’ 사업 관련 확대간부회의 0 고유가 피해지원금 사업 관련 간부회의/구미시

경북 구미시가 중동발 고유가와 고환율, 고물가로 커진 시민 부담을 덜기 위해 고유가 피해지원금 집행 체계를 본격 가동했다.구미시는 21일 간부회의를 열고 지원 대상 선정부터 신청·지급 절차, 읍면동 현장 대응 체계까지 전반적인 준비 상황을 점검했다. 시는 시민이 체감할 수 있는 속도와 정확성을 중심에 두고 신속한 집행에 행정력을 집중할 방침이다.이번 고유가 피해지원금은 비수도권 기준이 적용되는 구미시의 경우 기초생활수급자에게 60만 원, 차상위계층과 한부모가족에게 50만 원, 국민 70% 대상자에게 15만 원이 각각 지급된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 구미사랑상품권 카드형 가운데 선택할 수 있으며, 신청일 기준 다음 날 지급을 원칙으로 한다.회의에서는 신청 초기에 민원과 접수 수요가 한꺼번에 몰릴 가능성에 대비해 사전 안내를 강화하고, 접수 혼잡을 줄이는 방안도 함께 논의됐다. 시는 초기 현장 혼선을 최소화하는 데 중점을 두고 안내 체계를 촘촘히 정비하기로 했다.시는 이를 위해 사업추진단을 구성해 대상자 심사와 지급 관리, 이의신청 처리, 읍면동 지원, 대민 홍보를 통합 관리할 계획이다. 부서 간 협업 체계를 강화해 처리 지연을 막고, 단계별 점검으로 행정 공백도 줄인다는 방침이다.현장 대응도 보강한다. 읍면동 행정복지센터의 업무 부담을 덜기 위해 기간제 근로자를 투입하고, 신청 접수와 지급 지원 인력도 확대한다. 고령자 등 취약계층을 위한 찾아가는 신청 서비스도 병행해 접근성을 높일 계획이다.구미시장 권한대행은 "고유가 피해지원금은 민생 안정과 직결된 사업"이라며 "지급 지연이나 현장 혼선이 발생하지 않도록 시스템과 안내 체계를 철저히 갖춰야 한다"고 말했다. 이어 "시민이 체감할 수 있는 속도와 정확성이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.