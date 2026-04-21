英, 화석연료 탈피…청정·재생 에너지 전환 가속

변수 많은 화석 연료 의존도 낮추고 재생 에너지 본격 전환

BRITAIN GOVERNMENT 0 데이비드 래미 영국 부총리 겸 법무부 장관(왼쪽)과 에드 밀리밴드 에너지부 장관이 지난 3월 24일(현지시간) 영국 런던 다우닝가 10번지에서 열린 국무회의를 마치고 떠나고 있다./EPA 연합

영국 정부가 에너지 안보 강화와 가계 부담 경감을 위해 재생 에너지 발전 가속화 및 에너지 시장 구조 개편을 골자로 한 종합 대책을 발표할 예정이다.이번 대책은 최근 이란 전쟁 등으로 인한 화석 연료 가격 급등에 대응하고, 화석 연료 의존도를 낮추기 위한 정부의 강력한 의지가 반영된 것으로 풀이된다고 로이터통신이 21일(현지시간) 보도했다.현재 영국의 가스 가격은 이란 전쟁 이전 대비 약 30% 상승했다. 이에 따라 규제 기관의 가격 상한제가 새로 적용되는 7월부터 영국 내 가정용 에너지 요금은 큰 폭으로 상승할 것으로 전망된다.사전 공개된 연설문에 따르면 에드 밀리밴드 영국 에너지부 장관은 "최근 5년 사이 두 번째로 발생한 화석 연료의 안보 시대가 끝났으며, 청정에너지 안보 시대가 본격적으로 도래해야 할 때"라고 강조할 예정이다.영국 정부는 태양광 및 풍력 발전 확대를 위해 국유지를 활용한다는 방침이다. 이를 통해 약 500만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모인 최대 10GW(기가와트)의 전력량을 확보할 계획이다.또 재생 에너지 프로젝트의 신속한 추진을 위해 영국 정부는 재생 에너지 시설 건설 및 전력망 연결을 위한 행정 절차를 간소화하고, 민간 기업의 자체 전력망 구축 허용 방안을 검토할 예정이다. 가정용 전기차 충전기, 태양광 패널, 히트펌프 설치 관련해서도 규제 문턱을 완화하는 등의 행정적 조치가 병행될 것이라고 로이터는 전했다.특히 이번 발표에는 높은 전기료의의 원인으로 지목되어 온 가스-전기 가격 연동제 개선안이 포함될 예정이다.현재 영국의 전력 시장은 가장 비싼 발전원이 전체 가격을 결정하는 구조를 갖고 있어 재생 에너지 비중이 높더라도 단가가 비싼 가스 발전이 가동되는 순간 전체 전기료가 동반 상승하는 구조적 한계를 안고 있다.밀리밴드 장관과 레이첼 리브스 재무장관은 전기 요금을 가스 가격과 분리하는 탈동조화(decoupling) 조치를 공식화할 계획이며, 이를 통해 에너지 시장의 효율성을 높이고 가계의 비용 부담을 실질적으로 낮추겠다는 방침이다.