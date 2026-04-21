[여행브리핑] 코레일관광개발 ‘바다가는 달’ 고창 기차여행 外

5월 바다가는 달 홍보 이미지 0 코레일관광개발 제공

곤지암리조트가 5월 가정의 달을 앞두고 루지 360과 곤돌라 하늘공원을 4월 24일부터 순차적으로 개장한다 0 곤지암리조트 제공

[보도사진] 쏠비치 삼척 전경 사진 0 쏠비치 삼척. / 소노인터내셔널 제공

2) 휘닉스 파크 전경 0 휘닉스 파크. / 휘닉스호텔앤드리조트 제공

코레일관광개발이 유네스코 세계자연유산으로 지정된 전북 고창의 해양 생태를 즐길 수 있는 기차여행을 운영한다. 5월 '바다가는 달'을 맞아 한국관광공사 전북지사와 협력해 마련한 이번 해양관광 기차여행은 오는 5월 2일 '생태 체험형'과 '축제 관광형' 두가지 코스로 운영된다. 생태 체험형은 고창 람사르고창 갯벌 센터와 고창 청보리밭 축제를 둘러본다. 갯벌 탐사 전기버스 탑승과 멸종 희귀종 탐조 체험이 포함됐다. 축제 관광형은 고창 하전 바지락 페스티벌, 청보리밭 축제를 모두 방문한다. 상품에 따라 식사(2식)와 고창 바지락 등이 제공된다.경기도 광주에 위치한 곤지암리조트는 '곤지암루지 360'과 '곤돌라 하늘공원'을 포함하는 어트랙션 종합권을 출시했다. 주중 종합권은 곤지암 루지와 '락볼링장'이 결합됐다. 주말권은 곤돌라 하늘공원과 닭강정·콜라로 구성된 피크닉 세트를 결합한 '스카이 피크닉 패스', 곤돌라 하늘공원과 락볼리장을 묶은 '스카이 스트라이크 패스', 곤지암루지·곤돌라 하늘공원·락볼링장을 묶은 올인원 패스 3종으로 운영된다. 5월 가정의 달을 앞두고 24일 운영을 재개하는 곤지암루지는 붉은 철쭉이 만개한 장관 속에서 스릴을 느낄 수 있다. 25일 개장하는 곤돌라 하늘공원은 6인승 곤돌라 여행 이후 서울 도심까지 보이는 파노라마 전망을 제공한다.대명소노그룹 소노인터내셔널은 지역 주요 관광지 이용권을 결합한 연계 패키지를 운영한다. 쏠비치 삼척은 5월 31일까지 '무릉별 유천지'를 체험할 수 있는 '무릉 액티브 스테이' 패키지를 선보인다. 객실 1박, 조식 뷔페 또는 오션플레이 이용권(2인), 무릉별 유천지 입장권 및 어트랙션 이용권(2인)으로 구성됐다. 오션플레이 50% 할인권(4인), 사우나 50% 할인권(4인), 지역관광 바우처도 포함된다. 지역관광 바우처 이용 시 환선굴, 해양레일바이크, 해상 케이블카, 도깨비 골 등 입장료를 최대 50%까지 할인 받을 수 있다. 소노벨 변산은 전북투어패스(2인)을 포함한 상품을 운영한다. 전북투어패스는 80여 개 주요 관광지를 24시간 동안 무료로 이용할 수 있는 통합 입장권이다. 가족 단위 방문객을 위해 조식 뷔페 10% 할인권(4인), 더 테이블 중 ·석식 15% 할인권(4인), 오션플레이, 사우나 50% 할인권(4인), 키즈플레이 10% 할인권(2인)도 제공한다.휘닉스호텔앤드리조트는 30일까지 '휘닉스 세일 페스타(휘세페)' 상품을 판매한다. 평창 휘닉스 파크 휘세페 상품은 7월 16일까지 투숙 가능하다. 객실 업그레이드와 조식, 상상놀이터 또는 루지 이용(택1)을 포함한다. 휘세페 전용으로 블루캐니언 워터파크 이용도 포함했다. 제주 휘닉스 아일랜드 휘세페 상품은 6월 30일까지 투숙할 수 있다. 로얄 객실 1박과 함께 사계절 온수풀과 키즈 플레이 라운지, 전동카트 1시간 이용 등을 포함한다. 휘닉스 아일랜드는 제주공항에서부터 셔틀버스를 운영하며, 성산일출봉과 제주 동부 관광이 차량 없이 가능하다. 플레이스 캠프 제주는 스탠다드 객실 1박과 카페 음료권, 졸때유채꽃밭 무료 입장이 포함된다. 얼리 체크인 또는 레이트 체크아웃 1시간 무료도 제공된다.