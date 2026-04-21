李대통령, 베트남 하노이 도착…22일 럼 서기장과 정상회담

이재명 대통령, 베트남 도착<YONHAP NO-4794> 0 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 하노이 노이바이 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다./연합뉴스

인도 국빈 방문을 마친 이재명 대통령이 21일(현지시간) 베트남 하노이에 도착해 3박 4일간의 국빈 방문 일정에 돌입했다. 공급망과 에너지 협력을 축으로 한 '경제안보 외교' 2막이 본격화하는 모습이다.이 대통령과 김혜경 여사를 태운 전용기는 이날 오후 베트남 노이바이 국제공항에 착륙했다.이 대통령은 22일 현지 동포들과 오찬 간담회를 가진 뒤 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖는다. 양 정상은 회담 이후 양해각서(MOU) 교환식과 공동 언론발표, 국빈만찬까지 이어지는 일정을 함께한다.23일에는 베트남 권력 서열 2위인 레 민 흥 총리와 3위인 쩐 타인 먼 국회의장을 잇따라 만나며 협력 논의를 이어간다. 같은 날 한-베트남 비즈니스 포럼에도 참석해 양국 간 전략적 경제 협력 확대 방안을 모색할 예정이다.순방 마지막 날인 24일에는 럼 서기장과 함께 베트남의 대표적 문화유산인 탕롱 황성을 방문하는 친교 일정을 소화한 뒤 귀국한다.위성락 국가안보실장은 사전 브리핑에서 "또 럼 서기장은 지난해 이 대통령 취임 이후 첫 국빈으로 한국을 방문한 바 있고, 이 대통령 역시 베트남 새 지도부 출범 이후 처음으로 국빈 방문하는 외국 정상"이라며 "상호 방문의 조기 실현을 통해 최상의 파트너십을 구축하게 됐다"고 밝혔다.이어 "이번 방문을 통해 원전 등 국가 발전 핵심 분야에서 베트남과 호혜적·전략적 협력을 강화할 것"이라며 "글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지 공급망 안정과 핵심 광물 협력도 주요 의제로 다뤄질 것"이라고 설명했다.