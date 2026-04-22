꿈비, ‘미리 만나는 얼리 썸머 특가’ 기획전

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유아용품 브랜드 꿈비가 여름 시즌을 앞두고 ‘얼리 썸머 특가’ 기획전을 연다.

꿈비는 4월 20일 오전 10시부터 5월 5일 오전 10시까지 기획전을 운영한다고 22일 밝혔다.

행사 기간 동안 구매 고객에게는 5% 할인 쿠폰과 5% 중복 할인 쿠폰이 제공된다. 두 쿠폰 모두 5만 원 이상 구매 시 사용할 수 있으며 각각 최대 5만 원까지 할인 혜택이 적용된다.

이번 기획전에서는 냉감 기능을 갖춘 여름철 육아용품을 중심으로 다양한 제품이 특가로 판매된다. 대표 상품으로는 ‘아이스허그 아기띠 쿨링 커버’, ‘아이스허그 듀얼팬 유모차 쿨시트 2.0’, 휴대용 무선 분유포트 500ml, 퀵폴딩 샤워가드, 휴대용 아이스쿨팩 선풍기, 폴딩 아기띠 힙시트 등이 포함됐다.

신제품 ‘아이스허그 아기띠 쿨링 커버’는 더블 쿨링팬과 10W 출력 모터를 적용해 체감 온도를 낮춰주는 제품이다. 아기띠뿐 아니라 카시트와 바운서에도 사용할 수 있으며 방풍·방수 기능과 C타입 충전을 지원한다. 또한 팬 탈착이 가능해 세탁과 관리가 용이한 것이 특징이다.

‘아이스허그 듀얼팬 유모차 쿨시트 2.0’은 특허받은 아이스팩과 듀얼 모터 송풍 기능을 적용한 제품으로 꺾임 방지 에어보드를 통해 머리까지 시원한 바람이 전달되도록 설계됐다. 4중 체결 구조를 적용해 사용 중 밀림을 줄였으며, 직관적인 컨트롤러로 편의성을 강화했다.

꿈비 관계자는 “최근 이른 더위로 여름 육아용품을 미리 준비하려는 수요가 증가하고 있다”며 “이번 기획전을 통해 기능성과 실용성을 갖춘 제품을 합리적인 가격에 경험해 보길 바란다”고 말했다.