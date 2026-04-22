서브컬처 게임 시장, ‘서사 중심 경쟁’으로 확장 가속

1 글로벌 게임 시장에서 서브컬처 장르는 특정 팬층에 국한된 영역이 아니라, 주요 게임사들이 경쟁적으로 진입하는 핵심 시장으로 자리잡고 있다. 글로벌 게임 시장에서 서브컬처 장르는 특정 팬층에 국한된 영역이 아니라, 주요 게임사들이 경쟁적으로 진입하는 핵심 시장으로 자리잡고 있다.

기술력의 상향 평준화가 빠르게 진행되면서, 이용자의 선택 기준은 그래픽이나 시스템 완성도에서 벗어나 ‘얼마나 깊이 몰입할 수 있는 서사와 세계를 제공하는가’로 이동하고 있다. 이 가운데 스토리텔링 기반의 캐릭터 설계와 세계관 구축 능력은 게임의 성패를 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

서브컬처 게임 시장은 이미 치열한 경쟁 구도에 진입한 상태다. 기존 인기 타이틀들이 안정적인 팬덤과 수익 구조를 유지하는 가운데, 신규 타이틀들도 빠르게 시장에 안착하며 장르 전체의 확장을 이끌고 있다.

넷마블이 지난 15일 정식 서비스를 시작한 ‘몬길: 스타 다이브’는 대표적인 사례로 꼽힌다. 과거 국내 수집형 RPG 열풍을 이끌었던 ‘몬스터 길들이기’ IP를 계승한 작품으로, 초기 기획 단계부터 글로벌 시장을 겨냥해 해외 게임쇼 참가 및 시연 중심의 유저 접점을 확대해온 점이 특징이다.

해당 타이틀은 언리얼 엔진5 기반의 고품질 그래픽과 3인 파티 중심의 액션 구조를 바탕으로, 오픈월드형 진행 방식과 다양한 성장 시스템을 결합했다. 전투 측면에서는 반격 타이밍과 보스 약점 공략, 부위 파괴 등 액션 설계를 강화해 단순 수집형 RPG를 넘어서는 조작 경험을 제공한다. 또한 모바일과 PC, 콘솔을 아우르는 멀티 플랫폼 전략을 통해 접근성을 확장했다.

출시 이후에는 양대 마켓 인기 1위와 일본 앱스토어 상위권을 기록했으며, 이후에도 구글플레이 매출 상위권에 안착하며 시장 반응을 빠르게 확보하는 모습이다. 기존 IP 기반 확장 전략이 서브컬처 시장 내에서도 유효하게 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

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향후 기대작들도 잇따라 등장하고 있다. 오는 29일 정식 출시되는 오픈월드 서브컬처 신작 ‘이환’은 글로벌 사전예약자 수 3500만 명을 돌파하며 기대감을 높이고 있다. 언리얼 엔진5 기반의 심리스 오픈월드 구조를 바탕으로 높은 자유도와 고퀄리티 그래픽을 구현했으며, 현실과 유사한 세계에서 차량·주거 커스터마이징과 캐릭터 인연 콘텐츠 등 생활형 상호작용을 핵심 재미 요소로 내세운다.

또한 한국어 더빙과 테마곡, 브랜드 컬래버레이션 등을 포함한 현지화 전략을 통해 국내외 서브컬처 시장 공략에 속도를 내고 있다.

라이온하트 스튜디오는 하반기 출시를 목표로 육성 시뮬레이션 ‘프로젝트 C’를 개발 중이다. 이 작품은 캐릭터 육성과 교감 요소를 결합하고, 선택에 따라 캐릭터의 성장과 외형이 변화하는 구조가 특징이며 언리얼 엔진5 기반의 고품질 그래픽을 통해 생동감 있는 세계관과 캐릭터 경험을 제공할 계획이다.

여기에 엔씨가 퍼블리싱하는 ‘마법’과 ‘행정’을 중심 테마로 내세운 신전기(新伝奇) 서브컬처 RPG ‘프로젝트 AT’ 등 다양한 신작들이 공개되며 기대감을 키우고 있다.

이처럼 서브컬처 게임 시장은 단순한 장르 경쟁을 넘어 스토리텔링과 IP를 중심으로 한 경쟁 구도로 빠르게 재편되고 있다. 결국 향후 시장의 성패는 얼마나 매력적인 캐릭터와 세계관을 구축하고, 이를 장기적인 팬덤으로 확장할 수 있느냐에 달려 있다.

이미 성장 궤도에 올라선 시장이지만 여전히 확장 가능성은 크다. 그 중심에는 결국 ‘이야기’가 자리하고 있으며, 향후 등장할 신작들이 얼마나 완성도 높은 서사를 구현하느냐가 시장 흐름을 좌우하는 핵심 변수가 될 전망이다.