공급망 공조·韓기업 시장 확장… 李 “인도와 협력 한단계 도약”

0 20일 뉴델리 총리 청사에서 열린 한-인도 경제인 대화에 참석한 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 이재명 대통령(앞줄 왼쪽 일곱 번째부터)과 나렌드라 모디 인도 총리, 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 조현준 효성 회장. 뒷줄 오른쪽부터 이형희 SK 부회장, 최수연 네이버 대표, 허윤홍 GS건설 대표, 김창한 크래프톤 대표, 정기선 HD현대 회장이 초청됐다. /연합



이 대통령은 2박 3일 순방 기간 인도와의 경제협력 기반을 다지며 중동전쟁 장기화에 따른 불확실성 최소화와 우리 기업의 현지 시장 확장에 힘을 쏟았다. 특히 인도와 에너지·핵심광물 등 공급망 공조 의지를 재확인하고, 중동전쟁으로 수급이 불안정한 나프타 등 핵심 원자재의 안정수급을 위한 협력도 지속해 나가기로 했다. '한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선협상' 개시, 인도 정부 내 '한국 전담 데스크' 설치 결의 등의 성과는 우리 기업의 현지 사업 활성화에 자양분이 될 것이라는 기대감이 나온다.