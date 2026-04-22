속초 ‘바다바탕체’·안동 ‘월영교체’, 지역 서체 ‘텍스트힙’

한국관광공사 '텍스트힙 X 로컬여행' 전시 개최

[한국관광공사] 전국 서체로 꾸며진 행잉 오브제 0 전국 서체로 꾸며진 행잉 오브제. / 한국관광공사 제공

한국관광공사가 '텍스트힙'과 필사 트렌드를 지역 관광에 접목한 기획전시 '텍스트힙 X 로컬여행'을 진행한다.이번 전시는 오는 6월 21일까지 서울 중구 하이커그라운드 4층에서 열린다. 글자(Text)와 '힙하다'(Hip·멋지다)를 합친 신조어이자 MZ세대의 현상인 텍스트힙을 활용해 지역 서체를 읽고 쓰며 해당 지역의 매력을 간접 체험하도록 기획됐다. 각 지역의 풍경·사람·특산물을 담은 7개 구역에서 관람객은 스탬프·엽서·필사 체험을 통해 나만의 '수집 노트'를 완성하는 여정을 경험하게 된다.전시장에서는 강원 속초 '바다 바탕체', 경북 안동 '월영교체' 등 전국 109종의 지역 서체를 만난다. 지역의 풍경과 사람들의 삶이 담긴 문장을 직접 읽고 쓰는 체험을 할 수 있다. 이하정 펜화일러스트와 협업한 펜화 드로잉 엽서 작성, 멀티스탬프 체험, 디지털 기기를 활용한 한글 타투 체험 등 다양한 체험형 프로그램도 운영된다.관광공사는 한국 관광의 감성과 하이커그라운드의 브랜드 아이덴티티를 반영해 개발한 전용 서체 '하이커 폰트'도 이번 전시를 통해 최초로 공개한다. 관람객은 전시장에서 하이커 폰트를 활용한 필사 체험을 직접 해볼 수 있다. 전시에서 선보이는 지역 서체와 하이커 폰트는 전시장 내 QR코드를 통해 누구나 무료로 활용할 수 있다.윤성욱 관광홍보관운영팀장은 "관람객들이 활자를 통해 지역을 새롭게 발견하고, 실제 로컬여행으로 발걸음을 잇는 특별한 계기가 되길 바란다"고 전했다.