금호건설, 평택 ‘고덕신도시 아테라’ 견본주택 개관…27일 특공 돌입

1 0 고덕신도시 아테라 조감도.

금호건설은 경기도 평택 고덕동 일원에 분양하는 '고덕신도시 아테라' 견본주택을 오는 24일 개관한다고 22일 밝혔다.해당 단지는 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63블록에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74㎡·84㎡, 총 630가구로 조성된다.청약 일정은 오는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 청약접수가 진행되며, 당첨자 발표는 5월 7일(목)이다. 정당계약은 6월 28일부터 7월 1일까지다. 입주 예정 시기는 2028년 10월이다.청약 자격은 전국에서 청약이 가능하고, 무주택자 및 일정 소득·자산 요건을 충족해야 한다. 일반공급 1순위는 신청자 본인의 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 월납입금 12회 이상 납부한 자여야 한다. 계약금은 10%이며, 재당첨 제한은 10년, 실거주의무와 전매제한은 각각 3년이 적용된다. 또한 민간참여 공공분양 방식으로 공급되는 만큼, 분양가상한제가 적용된다.단지는 고덕중앙1로(예정)를 통해 지역 내 이동이 편리하며, 평택고덕IC와 어연IC를 이용해 광역 교통망 접근이 수월하다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 가능하고, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장도 도보권에 조성될 예정이다.단지 도보권에 유치원과 초·중학교가 신설될 계획이며, 고덕14초등학교(2029년 3월), 고덕6중학교(2029년 3월)가 개교를 앞두고 있다. 단지 인근에 평택시와 학교 설립 합의각서를 체결한 국제학교 애니 라이트 스쿨이 2030년 개교를 목표로 캠퍼스 조성을 추진 중이다.단지 남측으로 문화·업무·의료·상업시설이 포함된 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사는 2028년 개관을 앞두고 있다. 평택아트센터를 비롯해 평택도서관(예정) 등도 조성될 예정이다. 또한 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 롯데시네마 송탄점, CGV 평택고덕점도 이용이 용이하다.