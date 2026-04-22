쌍용건설, HUG 신용등급 A+→AAA로 상향…금융비 절감 기대

1 0 쌍용건설 본사 모습.

쌍용건설은 올해 주택도시보증공사(HUG) 신용평가 등급이 기존 A+에서 최고 등급인 '트리플 A(AAA)'로 두 단계 상승했다고 22일 밝혔다.HUG 신용등급은 시공사의 재무상태, 경영능력 등을 종합적으로 평가해 프로젝트파이낸싱(PF)보증, 분양보증, 하자보수보증 등 각종 보증업무의 기준이 되는 핵심 지표다. 지난해 기준 전체 평가 대상 2740곳 중 AAA 등급을 획득한 시공사는 13곳뿐이다.쌍용건설은 이번 등급 상향에 대해 글로벌세아그룹의 지원 아래 지난 3년 연속 흑자 달성, 부채상환능력 개선, 주택사업 실적 증가 등이 반영된 결과라고 판단했다.신용등급 상승에 따라 올해 쌍용건설의 총 보증한도액은 지난해보다 약 5조원 증가한 약 14조9500억원이다.회사는 이를 통해 주택개발사업과 정비사업, 리모델링 등에서 사업 추진 여력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.또한 보증수수료율 인하에 따른 금융비용 절감 효과도 기대하고 있다. 분양보증, 하자보수보증, 시공보증 등에서 수수료가 낮아져 시행사 및 조합의 사업비 부담이 줄어들고, 쌍용건설의 영업 경쟁력 강화로 이어질 것으로 예상된다.쌍용건설은 이번 신용등급 상향을 기반으로 국내 주택사업은 물론 해외 건축 및 인프라 사업에서도 안정성과 신뢰도를 높이며 지속적인 성장을 이어갈 계획이다.