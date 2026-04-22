李, 베트남 하노이 동포간담회…“양국 관계 전략적 수준으로 발전”

이재명 대통령, 베트남 동포간담회 인사말<YONHAP NO-3937> 0 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 한·베트남 관계를 전략적 수준으로 격상하겠다는 의지를 밝히며 동포사회 역할을 강조했다.이 대통령은 이날 베트남 하노이에서 열린 동포 간담회 모두발언에서 "한국과 베트남은 2022년 수교 30주년을 계기로 포괄적 동반자 관계로 격상된 이후 모든 분야에서 협력하는 핵심 파트너가 됐다"며 "이번 방문을 통해 이 협력 관계를 보다 전략적인 수준으로 발전시키고자 한다"고 말했다.이어 "베트남 새 지도부 출범 이후 제가 첫 국빈 방문을 하게 된 것 자체가 양국 관계의 특별함을 보여준다"며 "이번 방문 기간 원전과 인프라, 과학기술 등 전략 분야 협력을 확대하고 공급망 안정과 지속가능 성장 등 글로벌 과제에서도 협력을 강화할 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 베트남 내 동포사회에 대해서도 "약 20만 명 규모로 성장한 베트남 동포사회는 아세안 최대이자 세계 다섯 번째 규모"라며 "여러분의 땀과 헌신이 오늘날 한·베트남 관계를 만든 기반"이라고 했다.또 "약 10만 세대에 이르는 한·베트남 다문화 가정은 양국 관계의 소중한 자산"이라며 "해외 동포와 다문화 가정이 겪는 어려움을 세밀히 살피고 해결해 나가겠다"고 강조했다.이 대통령은 아울러 양국 간 정서적 유사성을 거론하며 "외세의 지배와 전쟁을 겪고 이를 극복해 온 역사적 경험 등에서 한국과 베트남은 닮은 점이 많다"며 "이 같은 공감대가 양국 관계를 더욱 가깝게 만들고 있다"고 말했다.이 대통령은 또 김상식 베트남 감독을 언급하며 "베트남에서 축구는 '국민 스포츠'로 자리 잡았고, 한국 지도자와 체육인들의 기여도 크다"며 "이 같은 교류가 양국 관계를 더욱 가깝게 만들고 있다"고 했다.그러면서 "이 같은 협력과 교류를 바탕으로 양국 관계를 더욱 발전시키고, 동포사회와 함께 미래 협력의 기반을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.