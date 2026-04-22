LH, AI 통합 관제 ‘늘봄 A-Eye’ 가동…건설·임대주택 안전관리 고도화

이미지 0 2026 한국토지주택공사(LH) 늘봄A-Eye 인포그래픽./LH

한국토지주택공사(LH)가 건설 현장과 매입임대주택의 안전사고를 예방하기 위한 인공지능(AI) 기반 실시간 모니터링 시스템을 본격 가동한다.한국토지주택공사는 22일 AI 기반 통합 관제 시스템 '늘봄 A-Eye'를 구축하고 이달부터 운영에 들어간다고 밝혔다. 정부의 공공기관 AI 대전환(AX) 정책에 맞춰 '사후 대응'에서 '예방 중심'으로 안전관리 체계를 전환하려는 조치다.이 시스템은 건설 현장과 매입임대주택에 설치된 CCTV 영상과 IoT 센서 데이터를 기반으로 AI가 위험 상황을 실시간 분석·감지하고 관리자에게 즉시 알림을 제공한다. 건설 현장에서는 안전모 미착용, 작업자 쓰러짐, 중장비 협착, 화재·연기 등을 감지하며, 임대주택에서는 거동 수상자, 쓰레기 무단 투기, 화재 등을 식별한다.관제 구조도 단순화했다. 기존 '현장-지역본부-본사' 다단계 체계를 '현장-본사 통합 관제센터'로 일원화하고, 웹 기반 개방형 시스템을 적용해 현장 관계자가 장소 제약 없이 접속할 수 있도록 했다. 이에 따라 모니터링 대응 속도와 운영 효율성이 개선될 것으로 예상된다.특히 영상 이해 기반 생성형 AI(VLM)를 적용해 위험 판단 정확도를 95% 수준까지 끌어올렸다. LH는 이를 통해 건설 현장 재해율을 23% 이상 낮출 수 있을 것으로 보고 있다. 실제 관련 연구(2025년, Crisisonomy)에 따르면 스마트 안전장비 도입 시 재해율은 약 22.56% 감소한 것으로 분석됐다.LH는 우선 전국 건설 현장과 전북 지역 매입임대주택에 시스템을 적용하고, 내년 중순까지 비수도권 전반으로 확대할 계획이다. 아울러 모바일 앱 개발, 인력·장비 관리 기능 강화, 토석 이력관리 기능 추가 등 시스템 고도화도 병행한다.이상조 LH 스마트건설안전본부장은 "AI 기반 통합 관제를 통해 전국 사업장의 안전 대응 역량을 높였다"며 "AI 3대 강국 도약과 안전 중심 사회 구현을 위한 업무 혁신을 지속할 것"이라고 말했다.