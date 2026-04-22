경복대 의료미용학과, 아이루미성형외과와 손잡고 취업협력체계 구축

KakaoTalk_20260422_132802408_02 0 경복대학교 의료미용학과와 아이루미성형외과가 지난 16일 서울 강남구 아이루미성형외과에서 산학협약 체결식을 열고 있다. /경복대학교

경복대학교(경복대)가 아이루미성형외과와 협약을 맺고 취업 협력 체계를 구축한다.경복대는 의료미용학과가 지난 16일 아이루미성형외과와 산·학 협약 체결식을 열어 협력을 약속했다고 22일 밝혔다. 협약식에는 경복대에서 정연선 의료미용학과 학과장과 이정은 교수가 참석했고, 아이루미성형외과에서는 허우진 대표원장과 최민준 부장이 자리했다.아이루미성형외과는 의학적 지식에 근거해 과잉진료 없는 상담과 개인별 맞춤 수술 플랜을 바탕으로 수술, 회복, 사후관리까지 체계적으로 진행하는 의료서비스 제공하고 있다.이번 협약은 의료미용 산업 현장과 학계를 연결해 실무형 인재를 양성하는 것을 목표로 한다. 양측은 협약식에서 향후 교육·실습 연계 방안과 취업 협력 체계 구축 방안을 논의했다. 이에 따라 성형외과 실무 중심 교육 프로그램 공동개발, 현장실습·인턴십 기회 확대, 취업 연계 시스템 구축, 메디컬뷰티 전문 인재 양성을 위한 교육 협력 등을 추진하기로 했다.아이루미성형외과는 실제 임상 환경에서 요구되는 현장 중심 교육을 지원해 학생들에게 차별화된 실무 경험을 제공하고, 경복대는 이를 통해 이론과 실무를 결합한 교육 체계를 강화한다는 계획이다.정연선 학과장은 "현장과 긴밀히 연결된 교육이 곧 경쟁력"이라며 "학생들이 실제 의료미용 산업에서 바로 활용 가능한 실무 역량을 갖출 수 있도록 산·학 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.