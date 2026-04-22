美, 이란 압박 강화…이라크에 달러 송금 차단

연은 계좌 인출 5억 달러 수송 차단

대테러·군 훈련 자금 지원도 중단

Iran Iraq Iraqi Militias 0 모하메드 시아 알수다니 이라크 총리(오른쪽)가 지난 1월 6일 이라크 바그다드에서 열린 육군의 날 기념행사에서 험비를 타고 있다./AP 연합

미국이 이란을 지원하는 이라크를 압박하기 위해 이라크 중앙은행으로 향하던 달러 현금 수송을 차단했다고 21일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.WSJ에 따르면 미국 트럼프 행정부는 최근 이라크의 석유 판매 수익금이 예치된 뉴욕 연방준비은행(연은) 계좌에서 인출된 약 5억 달러(7380억원)의 운송을 차단했다. 또 이라크군과의 안보 협력 프로그램 일부를 동결했다이는 미국 트럼프 행정부가 이라크 내 친이란 무장세력을 해체하기 위한 전방위적인 압박으로, 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 이후 미국이 이라크 중앙은행 앞 달러 송금을 지연시킨 것은 이번이 두 번째다.미국은 또 이라크 내 무장세력이 미국 시설을 겨냥한 공격을 지속함에 따라 일부 대테러·군사 훈련 프로그램에 대한 자금 지원도 중단하겠다고 이라크 측에 통보했다.미 국무부 대변인은 "이라크 정부가 무장세력에게 정치적, 재정적 보호막을 제공하는 것은 미국과 이라크의 관계에 부정적인 영향을 미칠 것"이라며 "미국은 자국 이익에 대한 공격을 용납하지 않겠다"고 경고했다.미국이 이라크를 옥죌 수 있는 것은 2003년 미국의 이라크 침공 이후 맺어진 합의에 따라 이라크의 석유 판매 수익금이 뉴욕 연은에 보관되기 때문이다. 미국은 매년 최대 130억 달러의 현금을 이라크에 항공기로 운송해 왔다.이라크는 현금 위주의 경제라 이를 중단하는 것은 이라크 경제에 치명적인 타격을 줄 수 있다. 미국은 2015년에도 이슬람 국가(IS)로의 자금 유입을 막기 위해 이라크의 현금 운송을 일시 중단한 바 있다.문제는 이라크의 주요 민병대가 이라크 정부와 금융 시스템에 깊숙이 영향력을 행사하고 있다는 점이다. 이라크는 현재 차기 총리 인선이 진행 중인데. 이들 민병대와 이란은 친이란 성향의 후보인 바셈 알바드리를 밀어붙이고 있다. 일부 민병대 부대는 이라크 정규군에 편입돼 있어 어느 총리도 이들에 맞서기 어려운 구조다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이미 지난 1월 친이란 성향의 인사가 총리가 될 경우 이라크에 대한 모든 원조를 끊겠다고 경고한 바 있어 양국 간의 긴장은 더 고조될 전망이다.