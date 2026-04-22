李 “韓·베트남 최적의 파트너…에너지·인프라·공급망 협력 강화”(종합)

또럼 서기장과 정상회담…"2030년까지 교역 1500억弗 달성"

"호치민 철도 수출, 대형 교통·물류 인프라 협력 이어지길"

'원전 개발 협력 검토 MOU' 등 총 12건의 MOU 체결

악수하는 한-베트남 정상 0 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 기념촬영 중 악수하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령, 한-베트남 확대정상회담 발언 0 이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과의 확대정상회담에서 발언하고 있다. /연합뉴스

한-베트남 공동언론발표, 발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 열린 또 럼 서기장 겸 국가주석과의 공동언론발표에서 발언하고 있다./연합뉴스

한국과 베트남이 에너지와 인프라, 에너지 안보 강화, 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.특히 이재명 대통령의 이번 순방을 계기로 체결된 현대로템의 철도 수출 계약을 기점으로 고속철도는 물론 현지 신도시, 신공항 조성 사업에 협력하기로 뜻을 모았다.한국의 3대 교역국이자 자원부국인 베트남과 인프라, 에너지, 핵심광물 등의 공조 강화 의지를 확인함에 따라 우리 해외건설·인프라 시장 확장, 공급망 다변화에 청신호가 켜졌다.이 대통령은 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담 후 공동언론발표에서 "양국은 2030년까지 교역 규모 1500억 불(약 221조원) 목표 달성을 위해, 교역·투자 협력을 더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 했다"고 밝혔다. 지난해 양국 교역액은 약 946억 달러(약 140조원)다.이어 "한국은 베트남의 '2045년 고소득 선진국 진입' 비전 실현을 위한 최적의 파트너로서, 물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래 산업분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있다"고 소개했다.이 대통령은 "두 정상은 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 간 협력 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하고, 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔다.이 대통령은 23일 체결되는 현대로템의 1억1000만 달러(약 1600억원) 호치민시 도시철도 수출 계약을 언급하며 "이번 계약이 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 협력 확대로 이어지기를 기대한다"고 말했다.이어 "베트남 신도시, 신공항 사업을 통해서도 양국 인프라 협력의 모범사례를 많이 만들어 나갈 수 있도록긴밀히 소통해 나가기로 했다"고 소개했다. 베트남 정부는 동남신도시(1지구, 1조1000억원), 쟈빈 신공항(1027억원) 등 대규모 국책 인프라 사업을 추진 중이다.이 대통령은 이번에 체결된 '동물 위생 및 검역 협력 양해각서(MOU)', '식품·의약품·화장품·의료기기 안전성 협력 MOU' 등을 언급하며 양국의 교역이 더욱 활성화 될 것이라고도 기대했다.이 외에 두 정상은 과학기술, 기후변화 대응, 인공지능(AI) 반도체 협력 확대 등 미래지향적 협력 증진 방안과 문화산업 협력, 관광 등 인적교류 활성화 방안도 논의했다.두 정상은 이날 오후 4시 30분부터 소인수 회담(42분), 확대 회담(69분) 등 약 111분간의 정상회담을 이어갔다.양국 정부는 이번 정상회담을 계기로 신규 원전 건설 방안을 모색하고, 원전건설 리스크 공동 분석 및 공기 최적화 방안 수립을 지원한다는 내용을 담은 '원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 MOU' 등 총 12건의 MOU를 체결했다.이 대통령은 이날 정상회담 전 베트남의 국부(國父)로 추앙받고 있는 호찌민 묘소를 찾아 헌화했다. 베트남 정부는 이 대통령 환영식에서 국빈 예우를 상징하는 예포 21발을 쐈다.이 대통령은 정상회담 이후 김혜경 여사와 럼 서기장이 주재한 국빈 만찬에 참석한다.이 대통령은 이날 정상회담에 앞서 현지 동포들과 오찬 간담회에서 "2022년 한국과 베트남 수교 30주년 계기로 양국 관계가 '포괄적 전략 동반자관계'로 격상됐고, 모든 분야에서 전방위적으로 협력하는 핵심적인 파트너가 됐다"고 말했다.이어 "이번 방문을 통해 현재 최고 수준의 협력 관계를 보다 미래지향적이고 좀 더 전략적인 수준으로 발전시키려고 한다"고 강조했다.이 대통령은 이날 정상회담 전 베트남의 국부(國父)로 추앙받고 있는 호찌민 묘소를 찾아 헌화했다.이 대통령은 23일 베트남 국가 서열 2·3위인 레민흥 총리, 쩐타인만 국회의장과 만난다. 같은 날 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장 등 양국 기업인들이 참석하는 비즈니스 포럼에도 참석한다.