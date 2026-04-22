서울 장위13-1·2구역 신통기획 확정…용적률 상향으로 5900가구 조성

1 0 성북구 장위동 13-1·2구역 신속통합기획 통합구상도.

서울시는 성북구 장위동 219-90 일대(13-1구역), 장위동 224-12 일대(13-2구역)의 신속통합기획을 확정했다고 22일 밝혔다.장위 13구역은 2006년 재정비촉진지구로 지정돼 재개발이 추진될 예정이었으나, 2014년 재정비촉진구역이 해제된 뒤 2015년 장위 도시재생활성화지역으로 지정됐다.공공시설 확충 등 일부 환경 개선은 이뤄졌지만, 근본적인 주거환경 개선에는 한계가 있었다.이번 신속통합기획을 통해 재정비촉진계획 수립기준 개선안을 적용해 사업성을 끌어올렸다. 용적률을 기존 230%에서 300%로 상향하며 가구수를 4128가구에서 약 5900가구로 확대됐다. 구역별 물량을 보면 13-1구역은 3400가구, 13-2구역은 2500가구다.앞으로 시는 북서울꿈의숲·오동근린공원 등 자연환경과 동북선 개통(예정) 등 대상지가 가진 특성을 살려 '숲세권과 역세권을 다 누리는 장위 생활권의 중심단지'로 조성하기로 했다.먼저 북서울꿈의숲과~오동근린공원을 잇는 광역녹지축을 연결하고, 장위 13-1·2구역 경계부에 공원을 조성해 장위지구의 전체의 생활공원축을 형성한다.13-1·2구역 경계부에 김중업 건축문화의집과 연계한 문화공원, 학교 인근 어린이공원 등 총 3개의 공원을 조성하고, 오동근린공원을 확대 재조성한다.녹지축을 따라 조성되는 보행로와 13-1·2구역을 잇는 공공보행통로를 연계해 북서울꿈의숲~신설역세권~장곡초등학교~장위지구를 연결하는 순환형 보행체계를 구축할 계획이다.현재 시는 월계로 개선사업을 추진 중이며, 구역 내 공공보행통로 및 녹지와 연계해 순환형 산책로를 조성할 예정이다. 또한 장위 13구역의 해제로 인해 단절됐던 순환도로도 다시 연결된다.장위 13-1·2구역을 하나의 생활권으로 기능할 수 있도록 통합적 계획을 수립했다. 두 개 구역을 연결하는 동서 방향 통경축(16m)과 바람길을 확보하고, 북서울꿈의숲으로 열린 경관을 형성한다. 가로변에서 단지 내부로 갈수록 점진적으로 높아지는 M자형 스카이라인(122m 내외)을 계획했다.시는 연내 장위 13-1·2 재정비촉진구역 지정을 목표로 사업을 추진할 예정이다.안대희 서울시 도시공간본부장은 "신속통합기획을 통해 사업성을 개선하고 정비사업의 안정적 추진을 도모하는 한편, 시민이 체감할 수 있는 계획과 제도를 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.