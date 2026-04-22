李, 베트남과 원전 협력 시동…전력·AI 등 MOU 12건

악수하는 한-베트남 정상<YONHAP NO-4716> 0 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 기념촬영 중 악수하고 있다./연합뉴스

한국과 베트남이 정상회담을 계기로 원전과 전력 인프라를 중심으로 한 경제안보 협력을 본격화했다.양국 정부는 22일(현지시간) 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 간 정상회담을 계기로 총 12건의 양해각서(MOU)를 체결하고 협력 확대에 나섰다.청와대에 따르면 양국은 원전 개발과 프로젝트 금융 협력 가능성을 검토하는 MOU를 체결하고 베트남 신규 원전 건설 방안을 모색하기로 했다. 이를 통해 한국 기업의 해외 원전 수주 기반을 확대한다는 구상이다.아울러 베트남의 대규모 금융 수요에 대응하는 맞춤형 지원 체계를 구축해 원전 시장 진출 기반을 마련하고 양국 간 전략적 파트너십을 강화하기로 했다. 해당 협력에는 한국전력공사와 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 베트남 국가산업에너지공사 등이 참여한다.전력 인프라 분야 협력도 병행된다. 양국은 재생에너지와 에너지저장장치(ESS), 전력망 현대화 및 디지털화에 대한 공동 연구를 추진해 베트남의 에너지 전환 기반을 구축하고 한국 기업의 현지 진출 기회를 확대하기로 했다.이와 함께 식품·바이오 분야 협력도 강화된다. 양국은 식품·의약품·화장품·의료기기 안전성 협력 MOU를 체결해 한국 기업의 신속 허가 취득을 지원하는 제도적 기반을 마련하기로 했다.과학기술 분야에서는 바이오, 에너지, 인공지능(AI), 반도체 등 핵심 분야 협력을 위한 '과학기술혁신 협력 마스터플랜 프레임워크'를 체결하고 공동 연구와 인력 교류를 확대하기로 했다.문화·관광 분야에서도 협력이 이어진다. 양국은 '2026~2030 문화협력 MOU'를 통해 교류 기반을 제도화하고 협력 범위를 넓히기로 했다.양국은 아울러 경호안전, 디지털, 지식재산, 물 안보, 동물 위생 및 검역, 수중 문화유산 교류 등 다양한 분야에서 협력 MOU를 체결하며 협력 외연을 전방위로 확대했다.