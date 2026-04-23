한국관광공사, 공공기관 만족도 ‘매우 우수’ 최고 등급

한국관광공사 사옥 0 한국관광공사 제공

한국관광공사가 '2025년도 공공기관 고객만족도 조사'에서 최고 등급인 '매우 우수' 등급을 받았다고 23일 밝혔다.관광공사는 전날 재정경제부가 발표한 조사 결과에서 문화체육관광부 산하 기관 중 유일하게 매우 우수 기관에 이름을 올렸다. 재정경제부는 공공기관의 서비스 품질 향상과 대국민 서비스 만족도 제고를 위해 매년 공공기관 고객만족도 조사를 실시하고 있다. 올해는 186개 공공기관에 대해 매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡 5단계로 결과를 발표했다.관광공사는 이번 성과가 지역 인구감소 위기에 대응하고자 '디지털 관광주민증', '여행가는 달' 등 사업의 전국적 확산과 함께, 국내외 관광객 유치를 통해 내수에 활력을 불어넣는 등 안팎으로 내실 있는 관광 정책사업을 추진한 결과로 분석했다.박성혁 관광공사 사장은 "관광을 통해 국민의 삶에 행복을 전하고자 했던 공사의 진심 어린 노력이 고객만족도 최고 등급이라는 뜻깊은 결과로 이어졌다"며 "대한민국 대표 관광 분야 공공기관으로서 국민의 목소리를 더 경청하고, 혁신을 통해 전 세계 관광객에게 감동을 주는 기관으로 도약하겠다"라고 밝혔다.한편 공사는 다음 달 12일까지 '관광정책 국민제안 공모전'을 개최한다. 국민의 창의적인 아이디어를 적극 수렴해 관광분야의 대국민 서비스 만족도를 제고하고, 고객 중심 사업을 확대해 나갈 예정이다. 자세한 사항은 대한민국 구석구석 누리집(korean.visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있다.