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건설·부동산 업계소식

올해 1분기 전국 땅값 0.58%↑·37개월 연속 상승…상승폭은 소폭 둔화

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김다빈 기자

승인 : 2026. 04. 23. 14:00

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서울의 한 아파트 밀집지역 모습./연합뉴스
전국 땅값이 3년 넘게 상승 흐름을 이어가고 있다. 다만 올해 1분기 상승폭은 직전 분기 대비 소폭 둔화되며 상승세 속도 조절 양상이 나타났다.

국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 전국 지가는 0.58% 상승했다. 이는 전분기(0.61%) 대비 0.03%포인트 낮고, 전년 동기(0.50%) 대비 0.08%포인트 높은 수준이다.

월별로는 1월 0.195%, 2월 0.185%, 3월 0.203%를 기록하며 3월 들어 상승폭이 다시 확대됐다. 전국 지가는 2023년 3월 상승 전환 이후 37개월 연속 오름세를 이어가고 있다.

지역별로는 수도권 상승세가 이어졌지만 폭은 다소 줄었다. 수도권은 0.81%로 전분기(0.85%) 대비 둔화된 반면, 지방은 0.19%로 전분기와 동일한 수준을 유지했다. 시도별로는 서울이 1.10% 상승하며 전국 평균을 크게 웃돌았다.

기초지자체 기준으로는 서울 강남구(1.50%), 용산구(1.31%), 서초구(1.26%) 등이 높은 상승률을 기록했다. 전국 255개 시군구 중 41곳이 평균을 상회했고, 193곳은 0.00~0.60% 구간에 분포했다.

인구감소지역의 상승세는 상대적으로 제한적이었다. 해당 지역 지가변동률은 0.15%로 비대상지역(0.62%) 대비 0.47%포인트 낮았다.

토지 거래는 분기 기준으로 감소했다. 1분기 전체 토지 거래량은 46만2000필지(265.4㎢)로 전분기 대비 3.6% 줄었지만, 전년 동기 대비로는 6.7% 증가했다. 건축물 부속토지를 제외한 순수 토지 거래량은 15만1000필지로 전분기 대비 0.1% 감소, 전년 동기 대비 0.6% 증가했다.

지역별로는 세종(41.7%), 전북(9.7%) 등 5개 시도가 전분기 대비 증가했고, 12개 시도는 감소했다. 순수 토지 거래 역시 세종(33.6%), 서울(17.6%) 등 일부 지역을 제외하면 전반적으로 감소세를 보였다.

용도별로는 농림지역(17.5%), 답(7.6%), 공업용(6.5%) 거래가 증가한 반면, 용도미지정 토지(-31.5%), 임야(-8.2%), 기타건물(-28.9%) 등은 감소했다.
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2026년 1분기 전국 지가변동률 및 토지거래량./국토교통부
김다빈 기자

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