李대통령 지지율, 3번 연속 69% ‘최고치’[NBS]

이재명 대통령, 베트남 총리와 사진 관람 0 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 민 흥 총리와 한-베트남 관련 사진을 보고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 이래 최고치인 69%를 유지하고 있다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정 지지율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다.NBS는 격주마다 진행되는데, 이 대통령 지지율은 3월 4주 차부터 3번 연속 최고치인 69%를 기록하고 있다.이 대통령에 대한 부정 평가는 1%포인트(p) 낮은 21%로 집계됐다.보수세가 강한 대구·경북에서도 긍정 평가가 66%, 부정 평가가 30%를 나타내는 등 모든 지역과 모든 연령대에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았다.이 대통령의 국정운영 방향성 평가에 대해선 '올바른 방향으로 가고 있다'는 응답이 67%, '잘못된 방향으로 가고 있다'는 응답은 25%였다.정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 직전 조사보다 1%p 오른 48%를 기록한 반면, 국민의힘은 3%p 하락한 15%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 이재명 정부 출범 이후 역대 최저치다.6·3 지방선거 관련 질문인 '정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 58%로 나타났다. '정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 30%를 기록했다.