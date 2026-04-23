나들이하기 딱 좋은 주말…맑고 ‘낮 최고 25도’

지난 주처럼 급격한 기온 상승 없을 듯

전형적 봄 날씨…제주·경상권 일요일 비

봄은 화사한 분홍빛<YONHAP NO-2636> 0 지난 21일 강원 강릉시 초당동의 한 고택에서 시민과 관광객들이 활짝 핀 분홍빛 겹벚꽃을 배경으로 사진을 찍고 있다. /연합뉴스

이번 주말까지 맑고 포근한 봄 날씨를 이어갈 전망이다. 낮에는 최고기온이 25도 수준으로, 너무 덥지도 춥지도 않아 나들이에 적절한 날씨일 것으로 보인다. 다만 아침 기온은 10도 안팎에 머물며 큰 일교차가 예상되기 때문에 옷차림에 유의할 필요가 있다.23일 기상청에 따르면 오는 24~26일 우리나라가 고기압 영향권에 놓이며 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 구름이 적고 햇볕이 더해지며, 낮에는 기온이 현재보다 2~3도가량 올라 최고 25도 수준을 보일 전망이다. 일부 지역 기온이 30도 이상 오르며 '이상 더위'를 보였던 지난 주말과는 다르게 전형적인 봄 날씨를 보이겠다. 기상청은 "신선한 공기의 유입으로 기온이 높게 오르지는 않을 것"이라고 설명했다.금요일인 오는 24일 아침 최저기온은 4∼11도, 낮 최고기온은 15∼25도일 것으로 전망됐다. 주말인 25~26일에는 아침 최저기온이 4~14도, 낮 최고기온은 20~26도 수준을 보이겠다. 다만 낮과 밤 기온차가 10~15도까지 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.제주도와 경상권 일부 지역에서는 26일 비가 내릴 가능성이 있다. 대부분 지역은 고기압 영향권 아래 맑은 날씨를 유지하겠지만, 제주도 남쪽 해상 부근에는 저기압이 지나가며 약한 강수가 예보됐다.다음 주 월요일인 27일에는 기압골이 지나가면서 전국 대부분 지역에서 흐린 날씨를 보이겠다. 일부 중부지역에는 비가 내릴 것으로 예상된다. 이 기간 기온은 소폭 하락해 낮 최고기온이 평년 수준인 20도 안팎이겠다. 기상청은 "기압골의 강도나 통과 시점에 따라 변동성이 크다"며 "다음 주 후반까지 곳곳에 강수가 이어질 수 있다"고 했다.