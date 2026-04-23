[콘콜] 장정훈 신한금융 CFO “올해 자본시장·내년 여전업 중심으로 비은행 경쟁력 강화”

신한금융 1분기 순익 9% 증가…비은행 계열사 희비 교차

“여전업 체질 개선 추진…수익·비용 구조 효율화”

올해 총주주환원율 53% 안팎 전망…"50~60% 수준 유지"

[사진] 신한금융그룹, 국가정보자원관리원 화재 관련 위기 대응 체계 가동(25.09.28) 0 신한금융그룹 본사 전경./신한금융그룹

장정훈 신한금융그룹 CFO는 "올해는 자본시장을 중심으로, 내년 이후에는 여전업을 중심으로 비은행 경쟁력을 단계적으로 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.장 CFO는 23일 신한금융그룹 1분기 콘퍼런스콜에서 새로운 주주환원 계획안을 발표하고, 그룹의 ROE(자기자본이익률) 개선을 위한 방안을 설명하면서 이 같이 말했다. 그는 "신한만의 PBR(주가순자산비율)과 ROC(자본수익률) 로직 트리(Logic Tree)를 기반으로 세분화된 액션 플랜을 마련해 자본비율 관리와 그룹사 수익성 개선을 동시에 추진할 것"이라고 설명했다.올해 1분기 신한금융그룹의 지배주주순익은 1조6226억원으로 전년 동기 대비 9.0% 상승했다. 하지만 비은행 계열사 간에 희비는 엇갈렸다. 신한투자증권은 증시 활황에 힘입어 작년 1분기보다 167.3% 늘어난 2884억원의 순익을 달성했지만, 같은 기간 신한카드는 15% 감소한 1154억원의 순익에 그쳤다.카드업권의 어려운 업황 속 수익성 개선 방안을 묻는 질문에 장 CFO는 "올해 카드 실적이 전년 동기보다 약 200억원가량 감소했지만 1분기 희망퇴직 비용이 반영된 결과"라며 "비경상 수익이 생기는 경우도 포함해 수익·비용 구조를 전반적으로 효율화하는 여러 방안을 검토 중이다"고 밝혔다. 이어 "올해 실적이 급격하게 증가하는 모습은 아닐 수 있어도, 체질은 분명히 개선될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.신한금융이 이날 새로 발표한 주주환원 계획에 대한 언급도 있었다. 최근 금융당국이 은행의 자본규제를 일부 완화하는 방안을 발표한 데 대해 장 CFO는 "자본규제 완화 효과로 CET1이 20bp 이상 개선될 여지가 있다고 보고 있다"며 "자본을 성장과 환원에 각각 어떻게 배분할지에 대해서는 내부적으로 의사결정을 거쳐 올해 말이나 내년 초 주주환원 전략에 반영할 것"이라고 말했다.올해 총주주환원율 수준에 대해서는 53% 안팎을 기록할 것으로 예상했다. 장 CFO는 기업가치 제고 계획에 포함된 총주주환원율 산식에 관해 설명하면서 "저희가 생각하는 기본 구조는 타깃 ROE와 성장률인데, 성장률은 자본 증가율 또는 RWA 증가율로 두 지표 모두 4~5% 수준으로 수렴할 가능성이 높다"며 "향후 3개년 동안은 총주주환원율 50~60% 구간을 기록할 것으로 보이는데, 올해 총주주환원율은 50.2% 플러스 알파에서 최대 53% 수준 안팎에서 결정될 것으로 생각한다"고 강조했다.