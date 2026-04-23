장동혁 “與 후보와 싸워야 할 시간…해당행위 강력 조치 취할 것”

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 23일 6·3 지방선거를 41일 앞두고 "더불어민주당 후보들과 싸워야 할 시간"이라며 "지금부터 발생하는 해당행위에 대해 강력한 조치를 취하겠다"고 강조했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지금부터 발생하는 해당행위는 선거에 치명적일 수 있기 때문"이라며 이같이 밝혔다.장 대표는 "시도당 별로 선거대책위원회를 구성하도록 조치했다"며 "광역단체장 후보가 결정된 지역은 시도당과 광역단체장 후보자가 협의해 선대위를 구성하도록 조치했다"고 설명했다.특히 장 대표는 "기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다"며 "해당행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다. 이제 싸울 상대를 제대로 식별하고 싸워야 할 때"라고 강조했다.장 대표는 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 공세를 이어갔다. 그는 "지방선거 후 부동산 세금 폭탄이 현실로 다가오고 있다"며 "공시 가격이 치솟은 판에 보유세 인상까지 기정사실이 됐다"고 비판했다.장 대표는 "이재명 대통령이 장기보유특별공제(장특공)까지 폐지하겠다고 한다"며 "집값은 정부가 올려놓고 세금으로 몽땅 다시 뜯어가겠다는 것"이라고 지적했다.이어 "평생 땀 흘려 집 한 채 마련한 국민들은 보유세 폭탄 때문에 집을 갖고 있을 수도 없고, 집을 팔면 양도세 폭탄 맞아 더 작은 집으로 이사가야 한다"며 "집값, 전세, 월세 모두 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다"고 우려했다.장 대표는 "국민 재산을 지키는 정부가 아니라 국민 재산을 강탈하는 날강도 정권"이라며 "민주당은 장특공 폐지를 논의한 적 없다고 꼬리를 내렸고, 대통령은 폭탄 던져놓고 더 이상 말이 없다"고 꼬집었다.그러면서 "지방선거가 끝나기만 기다렸다가 세금 폭탄을 전 국민에게 날릴 속셈"이라며 "결국 투표로 막는 수밖에 없다. 지방 정부, 지방 의회까지 민주당이 장악한다면 우리 국민들은 악소리 한 번 못내고 살던 집에서 쫓겨 날 것"이라고 덧붙였다.