SK하이닉스 1분기 영업익 ‘역대 최대’ 37.6조…영업이익률 72%

매출 198% 증가한 52조5763억 '첫 50조 돌파'

현금 늘고 차입금 감소해 순현금 35조원

"용인 클러스터 및 EUV 등 투자 크게 늘 것"

clip20260423080935 0 /SK하이닉스 뉴스룸

SK하이닉스가 올 1분기 사상 최대 실적을 달성했다.23일 SK하이닉스는 1분기 매출이 52조5763억원으로 전년 동기 대비 198% 증가했고, 영업이익은 37조6103억원으로 같은 기간 405% 증가했다고 공시했다. 영업이익률은 무려 72%다.이는 분기 기준 매출로서 사상 최초로 50조원을 돌파했으며, 영업이익과 영업이익률도 창사 이래 최고 기록이다. 영업이익은 전분기 대비 2배 수준으로 급증했다.SK하이닉스는 "1분기는 계절적 비수기임에도 AI 인프라 투자 확대로 수요 강세가 이어진 가운데, HBM·고용량 서버용 D램 모듈·eSSD 등 고부가가치 제품 판매를 확대하며 실적 상승세를 이어갔다"고 설명했다.실적 호조에 힘입어 1분기 말 현금성 자산은 전분기 말 대비 19조4000억원 늘어난 54조3000억원을 기록했다. 차입금은 2조9000억원 감소해 19조3000억원을 기록하며 35조원의 순현금을 보유하게 됐다.회사는 AI가 대형 모델 학습 중심에서 다양한 서비스 환경의 실시간 추론을 반복하는 에이전틱 AI 단계로 진화하면서 메모리 수요 기반이 D램, 낸드 전반으로 넓어지고 있다고 분석했다.메모리 효율화 기술 확산 역시 AI 서비스의 경제성을 높이고 전체 서비스 규모 확대로 이어져 메모리 수요를 추가로 견인할 것이라고 내다봤다. 이를 바탕으로 D램·낸드 모두에서 우호적인 가격 환경이 지속될 것으로 전망했다.SK하이닉스는 D램과 낸드 전반에서 신제품 개발과 공급을 이어가며 다양화된 메모리 수요에 대응한다는 방침이다.HBM은 성능·수율·품질·공급 안정성을 통합한 종합적인 실행 역량을 더욱 강화한다. D램은 세계 최초로 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 LPDDR6와, 같은 공정을 기반으로 이달 양산을 시작한 192GB 소캠(SOCAMM)2의 공급을 본격화한다.올해 투자 규모는 M15X 램프업, 용인 클러스터를 중심으로 한 인프라 준비와 EUV 등 핵심 장비 확보로 전년 대비 크게 증가할 것이라고 설명했다.SK하이닉스는 "중장기 수요 성장에 선제적으로 대응할 수 있는 생산 기반을 전략적으로 확충하겠다"며 "수요 가시성을 고려한 투자를 통해 공급 안정성과 재무 건전성을 함께 확보하겠다"고 말했다.