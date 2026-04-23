한국 천주교 신자 사상 최초로 600만명 돌파 ‘전 국민의 11%’

50대 이상 신자 비중 높아 고령화 뚜렷

개신교, 불교에 이어 3번째 종교 확인

0 서울대교구 주교좌 명동대성당에서 열린 교황 레오14세 선출 감사 미사 장면. 한국천주교주교회의의 '한국 천주교회 통계 2025' 보고서에 따르면 지난해 말 기준 한국인 신자 수는 600만6832명을 기록해 사상 최초로 600만명을 돌파했다. 한국천주교주교회의/ 그래픽=박종규 기자

한국 천주교 신자가 사상 최초로 600만명을 돌파했다.



23일 한국천주교주교회의의 '한국 천주교회 통계 2025' 보고서에 따르면 지난해 말 기준 한국인 신자 수는 600만6832명이다. 전년보다 0.2%(9178명) 증가한 수치로 우리 총인구의 약 11.4%에 해당한다.



집계에 따라 다르지만 비율로 계산하면 개신교(18~20%), 불교(14~16%)에 이어 3번째다. 천주교 교인 수는 2015년 이후 증가율이 주춤했다가 2024년 0.5% 증가했으며 지난해 0.2% 늘어나 증가세를 이어갔다.



교구별로는 서울대교구 신자가 전체의 25.4%로 1위였다. 수원 교구가 16.1%, 인천 교구가 8.8%를 차지했다. 연령별로는 65~69세가 9.5%로 가장 많았으며 60~64세가 9.2%로 2위, 55~59세 신자가 8.8%로 3위였다.





보고서는 50대 이상 신자의 비중이 높아 고령화 경향이 뚜렷하게 나타난다고 분석했다. 20세 미만 신자 비중은 6.2%에 그쳤다.주일미사 평균 참여자 수는 92만8195명으로 전체 신자의 15.5%였다. 지난해 세례받은 사람은 6만4073명으로 전년보다 9.8% 늘었다.성직자는 5797명으로 전년보다 46명 늘었다. 추기경 2명, 주교 37명, 신부 5758명(한국인 5622명, 외국인 136명)이다.한편 '한국 천주교회 통계'는 한국천주교주교회의가 매년 12월 31일을 기준으로 전국 16개 교구, 6개 가톨릭대학교 신학대학, 남녀 선교·수도회, 신심·사도직 단체 등의 현황을 전수 조사한 자료다..