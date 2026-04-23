닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 종교

한국 천주교 신자 사상 최초로 600만명 돌파 ‘전 국민의 11%’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260423010007570

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 04. 23. 16:14

50대 이상 신자 비중 높아 고령화 뚜렷
개신교, 불교에 이어 3번째 종교 확인
서울대교구 주교좌 명동대성당에서 열린 교황 레오14세 선출 감사 미사 장면. 한국천주교주교회의의 '한국 천주교회 통계 2025' 보고서에 따르면 지난해 말 기준 한국인 신자 수는 600만6832명을 기록해 사상 최초로 600만명을 돌파했다. 한국천주교주교회의/ 그래픽=박종규 기자

한국 천주교 신자가 사상 최초로 600만명을 돌파했다.

23일 한국천주교주교회의의 '한국 천주교회 통계 2025' 보고서에 따르면 지난해 말 기준 한국인 신자 수는 600만6832명이다. 전년보다 0.2%(9178명) 증가한 수치로 우리 총인구의 약 11.4%에 해당한다.

집계에 따라 다르지만 비율로 계산하면 개신교(18~20%), 불교(14~16%)에 이어 3번째다. 천주교 교인 수는 2015년 이후 증가율이 주춤했다가 2024년 0.5% 증가했으며 지난해 0.2% 늘어나 증가세를 이어갔다.

교구별로는 서울대교구 신자가 전체의 25.4%로 1위였다. 수원 교구가 16.1%, 인천 교구가 8.8%를 차지했다. 연령별로는 65~69세가 9.5%로 가장 많았으며 60~64세가 9.2%로 2위, 55~59세 신자가 8.8%로 3위였다.

보고서는 50대 이상 신자의 비중이 높아 고령화 경향이 뚜렷하게 나타난다고 분석했다. 20세 미만 신자 비중은 6.2%에 그쳤다.

주일미사 평균 참여자 수는 92만8195명으로 전체 신자의 15.5%였다. 지난해 세례받은 사람은 6만4073명으로 전년보다 9.8% 늘었다.

성직자는 5797명으로 전년보다 46명 늘었다. 추기경 2명, 주교 37명, 신부 5758명(한국인 5622명, 외국인 136명)이다.

한편 '한국 천주교회 통계'는 한국천주교주교회의가 매년 12월 31일을 기준으로 전국 16개 교구, 6개 가톨릭대학교 신학대학, 남녀 선교·수도회, 신심·사도직 단체 등의 현황을 전수 조사한 자료다..

황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기