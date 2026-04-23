안성재 운영 모수 서울, 와인 바꿔치기·접객 태도 논란

모수 0 /인터넷 커뮤니티

안성재 셰프가 운영하는 레스토랑 모수 서울에서 와인 페어링과 관련된 서비스 논란이 제기됐다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 "모수에서 와인 빈티지 바꿔치기를 당했다"는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자는 지난 18일 지인들과 함께 식사를 하던 중 메인 요리인 한우 요리에 페어링된 와인 서비스 과정에서 문제가 발생했다고 주장했다.게시글에 따르면 당시 제공 예정이었던 와인은 '샤또 레오빌 바르똥 생줄리앙 2000년 빈티지'였으나, 소믈리에가 설명 및 서빙 과정에서 2005년 빈티지 와인을 따르고 해당 빈티지로 안내했다. 이후 작성자가 바틀 촬영을 요청하자, 직원이 자리를 비운 뒤 가져온 병은 2000년 빈티지였던 것으로 확인됐다는 설명이다.작성자는 와인의 향과 맛에서 차이를 느껴 페어링 리스트를 재확인했고 촬영해둔 사진을 통해 처음 서빙 당시 2005년 빈티지였음을 확인했다고 밝혔다. 이에 대해 소믈리에에게 문의하자 "2000년 빈티지 바틀이 따로 주문돼 있었다"는 취지의 설명과 함께 두 빈티지를 비교 시음 형태로 추가 제공받았다고 주장했다.또한 작성자는 두 빈티지 간 매장 판매 가격이 약 10만원 차이가 난다고 언급하며 단순 실수라기보다 서빙 과정에서 이미 인지하고 있었을 가능성을 제기했다. 아울러 현장에서 별도의 공식 사과가 없었던 점과 대응 방식에 아쉬움을 나타냈다.